El dueño del "Circo Mundial" se defendió y desmintió al hombre agredido

Hace algunos días se daba a conocer la denuncia de un salteño que habría sido agredido por parte de integrantes del circo que se encuentra emplazado en el predio de un paseo comercial de la zona sur.

Ahora, el dueño del "Circo Mundial", Gustavo Yovanovich, habló ente los medios y contó su versión de los hechos. “Estábamos todos ahí, el señor ingresó violentamente adentro de la carpa, filmando y diciendo que lo teníamos cansado, que lo tiene cansado la carpa del Centro del Convenciones y el Estadio también”, empezó el relato.

“Ahí una de mis hijas se arrimó y le dijo que no filme porque es propiedad privada, él la manoteó y lo sacamos afuera de la carpa. Se arrimó mi señora para decirle que se tranquilice, ella cae al asfalto, se lastimó las rodillas y se rompió la rótula”, continuó.

Explicó que fue ahí cuando se armó el lio, el hombre salió corriendo y se escapó por donde había ingresado. “Mis hijas lo golpearon, no diez hombres. Yo tengo la filmación de como él sale y agrede. No estábamos en ninguna fiesta, el informe de la seguridad del Paseo Salta está a favor mío”, dijo.

Afirmó que no tiene denuncias anteriores. “Se ve que el muchacho no estaba en sus cabales, no sé por qué ingresó, no tengo idea. No estábamos nosotros haciendo ruidos molestos. Nunca tuve contacto con él, no sabía ni como se llamaba”, aseveró.

“Nosotros venimos de recorrer todo el interior de Salta, hicimos 4 meses en Jujuy y no tuvimos problemas en ningún lado. No somos de problemas, venimos a traer alegría. Nosotros no somos gente violenta, trabajo con chicos”, prosiguió.

Por último, dijo que no salió a hablar antes por pedido de su abogado y para no entorpecer la investigación. “Me amenazan con que van a quemar el circo y nos van a matar. Yo voy hasta las últimas consecuencias y que la justicia decida”, finalizó.