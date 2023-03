Vecinos de Pereyra Rozas preocupados por la inseguridad en el barrio

En diálogo con InformateSalta, un vecino del barrio Pereyra Rozas, Fernando comentó que dos motochorros armados con cuchillos asaltaron a su hija, "los barrios son tierra de nadie".

El hombre aseguró, muy preocupado, que no recuerda un robo similar "tenemos un grupo en el barrio, estamos conectados y sabemos lo que les pasa a los vecinos, con armas no hubo que yo recuerde. Algún arrebato hubo, cuando estábamos construyendo entraron a robar".

Su hija tiene 22 años, y le robaron a metros de una cámara de seguridad. Al momento de hacer la denuncia en la Subcomisaría de Castañares los policías le dijeron que no sabían si las cámaras funcionaban.

"Preguntamos anoche cuando fuimos a hacer la denuncia y no saben si funciona. Como organización vecinal hemos hablado con la policía, pero ahora no sabemos si funciona", explicó el hombre con cierta indignación. A esto debe sumarse que cuando se acercaron en horas de la madrugada a denunciar, no pudieron realizar el trámite ya que los oficiales estaban demasiado ocupados por lo que llamaron al 911.