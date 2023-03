Femicidio Alejandra: “Las cámaras de su trabajo captaron cuando la fue a buscar su ex”

Golpeada, con la mandíbula fracturada, sin dientes, amordazada y sin ropa, así encontraron el viernes a Alejandra en inmediaciones al vertedero San Javier. La joven de 23 años y madre de una niña fue sepultada pero sus padres claman por justicia, no entienden cómo alguien pudo haberle hecho tanto daño y contaron que “las cámaras de su trabajo captaron cuando la fue a buscar su ex”; pero hasta el momento no hay detenidos.

En diálogo con Todo Salta Noticias, Lorena, su mamá contó los últimos momentos de su hija, con el rostro hinchado de tanto llorar, sosteniendo una foto de la joven contó que la última persona en hablar con ella fue su papá, quien le mandó mensajes preguntándole si estaba volviendo a casa. Resulta que viven en el asentamiento San Javier, un lugar inseguro, oscuro y “feo, está lleno de drogadictos y transas que se esconden en el monte”.

“Yo la vi cuando salió de mi casa ese día para el trabajo, atendía un local en el FreeShop, a la noche su papá le escribió para preguntarle si estaba volviendo, ella contestó que estaba volviendo en el colectivo, en el 7D de Justicia. Como no llegaba insistió con otro mensaje y respondió que estaba en camino, pero iba llorando, le preguntamos porque lloraba y ella respondió que estaba bien”, contó.

Una cámara de seguridad clave

Su mamá adelantó que tras conocerse la terrible noticia el jefe de su hija aportó un video clave de las cámaras de seguridad donde “se ve que llega la expareja de hija, que la fue a buscar, la apuró para que cierre el local, yo la veo intranquila en el video, ella como nerviosa saca la ropa del perchero. En el video se ve como ella le entrega su mochila y él le saca el celular. A mí no me caía bien él, es mayor que ella, le dije muchas veces que no me gustaba ese chico”, relató.

Lo cierto es que hasta el momento no hay ningún detenido tras el brutal crimen y la familia de la joven busca respuestas desesperadamente.