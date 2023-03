Los feriantes se quedarán seis semanas más en el parque San Martín

Sigue siendo noticia la situación de los feriantes del parque San Martín, con los distintos episodios que vienen sucediendo en torno al futuro de los puesteros del pasaje Beltrán en el corazón verde de la Capital, los amparos presentados, los planes de la Municipalidad para trasladarlos, entre otras aristas.

Ahora se conoció que los feriantes seguirán en el parque San Martín, por lo menos hasta el 18 de abril. Así se resolvió en una nueva audiencia que tuvieron con la comuna, más la intervención de una jueza en el marco del amparo, definiéndose que se queden al menos unas 6 semanas más aproximadamente.

Así lo informó Nuevo Diario donde el referente de los puesteros, Carlos Godoy, señaló que la fecha definida por la jueza interviniente tiene por objetivo que el Ejecutivo municipal elabore más propuestas de reubicación aparte de la Terminal. “Nosotros proponemos seguir acá en el predio con mejoras u otro lugar cercano a la zona, como dónde están los libreros o en la Lavalle y Mendoza”, indicó.

Consultado sobre la posibilidad que sean trasladados hasta la terminal de ómnibus, a unos metros de su actual emplazamiento, Godoy dijo desconocer detalles. “Todavía no se sabe bien porque tendríamos que haber tenido la respuesta de si vamos los 230 o no; ellos se comprometieron en la semana a llevar papeles para cotejar y no lo hicieron”, declaró.

También se refirió a lo dicho por la Municipalidad, que solo 120 estarían en regla para trasladarse de lugar, afirmando que aún no entregaron “las pruebas” a la Justicia de la regularidad que tendrían. “Tendremos que reunirnos con la Municipalidad para ver que definimos antes de ir a la jueza”, espetó.