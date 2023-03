Ola de robos en Vaqueros: “Los ladrones tienen más espías que el Agente 007”

La delincuencia azota la zona de Vaqueros, sólo el último fin de semana hubo 3 robos y la inseguridad de los vecinos la siente también el intendente, Daniel Moreno, quien solicita al Ministerio de Seguridad que instalen una comisaría para dar respuestas en el municipio.

En este sentido, se refirió a la situación del Loteo La Misión, una zona que padece desde hace muchos años. Allí, delincuentes utilizan las vías del tren para robar con zorras caseras. “Todos esos vecinos se quejan siempre, la policía va siempre, pero actúan, tienen más espías que el Agente 007, la gente ésta sabe cómo robar, donde robar y donde vender también”, dijo a Multivisión Federal.

El jefe comunal contó que Vaqueros pasó de tener 5.000 a 12.000 en los últimos años, con lo cual hay que acompañar ese importante porcentaje de crecimiento con infraestructura, salud y por supuesto con seguridad.

“Hoy, yo lo siento en lo personal como la gente, que hay una sensación de que la policía no hace nada. Nosotros este fin de semana tuvimos 3 robos, hablamos con la policía, actuó muy bien, se sabe quienes son, fueron a la casa, pero creo que la justicia está muy lenta, porque la justicia tendría que acelerar para que la policía actúe”, expresó.

Asimismo, recordó que antes contaban con una subcomisaría y eran un municipio autónomo, pero ahora dependen de la zona norte. “Vos hablas y no hay móvil para que vengan a verificar lo que sea. La verdad hoy la policía está saturada en la zona norte y a mí no me sirve, yo quiero que vuelva a ser autónoma. Hoy necesitamos una comisaría, necesitamos los móviles, 2 motos en Vaqueros, tener seguridad, hoy estamos inseguros”, manifestó.