Cristina Kirchner: “Hoy no son los tanques, sino los tribunales los que clausuran y disciplinan”

A horas de que la Justicia comunique los fundamentos de la sentencia en su contra por la causa Vialidad, y en pleno “operativo clamor” K que pide por su candidatura, Cristina Kirchner reapareció este martes en el Senado. La Vicepresidenta participó de la entrega de distinciones de la Cámara Alta a las integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, a 45 años de la fundación de esa organización.

“La desaparición, tortura, la muerte, la cárcel hoy no serían toleradas por la Argentina. Hoy hay formas más sutiles de clausurar los sueños de aquellos que creen que un país diferente puede ser posible. Ya no son tanques, son los tribunales”, lanzó Cristina Kirchner, y cuestionó al mismo tiempo a los medios de comunicación por su supuesta “complicidad” con el Poder Judicial.

“Los tiempos son diferentes, creo que lo que sirve al recuerdo de la violencia y el horror es el disciplinamiento. La sociedad argentina fue absolutamente disciplinada después de la tragedia de la dictadura del 76. Generó una dirigencia temerosa. El gran rol que tuvo Néstor (Kirchner) fue el ser un el gran indisciplinado. Yo que fui su discípula, también”, agregó la Vice, que se emocionó al recordar al fallecido expresidente.

En un mensaje para la interna oficialista, luego de los cruces de los últimos meses entre el kirchnerismo y el albertismo por los supuestos mensajes off the record que salían de la Casa Rosada, la exmandataria sostuvo: “En un off se dicen barbaridades que después se niegan, ya sabemos cómo son estas cosas”.

La mención fue recibida por las abuelas Estela de Carlotto, Sonia Torres de Parodi, Carmen Ledda Barreiro y Buscarita Imperí Roa. Del acto participarón también los ministros del Interior, Eduardo, “Wado” de Pedro -que también está anotado como posible candidato a presidente del oficialismo-; de Defensa, Jorge Taiana; Justicia, Martín Soria; Cultura, Tristán Bauer y el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. “Presidenta, Cristina presidenta”, cantaron los funcionarios.

Este jueves, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso darán a conocer los fundamentos de la condena a seis años de prisión a la que fue sentenciada la Vicepresidenta, con inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

El viernes, Cristina Kirchner volverá a mostrarse públicamente en la entrega del doctorado honoris causa en la sede de Viedma de la Universidad Nacional de Río Negro.

Mientras tanto, el kirchnerismo prepara para el sábado el acto “A 50 años del triunfo popular, luche y vuelve. Cristina 2023? en Avellaneda, parte del “operativo clamor” en el Frente de Todos para que la exmandataria sea candidata del oficialismo a la Presidencia en las próximas elecciones. /TN