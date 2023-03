Pistolas Taser: "Dicen que la policía no está preparada, pero hoy llevan un arma letal"

El ex diputado provincial Ignacio Jarsún, durante su paso por la Legislatura presentó un proyecto junto a Omar Exeni para el uso de las pistolas taser por parte de la Policía de Salta. Aunque la propuesta quedó trunca en su momento, hoy el tema vuelve a estar en boca de todos luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adquiera 60 de estas armas no letales.

Consultado sobre el tema, Jarsún le dijo a InformateSalta, que esta convencido de que son necesarias: "Lamento profundamente que tengan que suceder este tipo de cosas como la muerte de la policía para que recién los que toman las decisiones lo vayan analizando e implementando".

"Es lamentable que tengamos que ir de atrás cuando estas cosas las podríamos haber prevenido quizás. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, no son necesarias hasta que las necesitas, es un equipo que la policía debería tener. Hoy tienen un arma letal en el bolsillo, como no le darías un arma que es no letal. Te dicen que la Policía no esta preparada para un arma como esta, pero resulta que es menos peligrosa que una letal, no tiene sentido común no es lógica".

En la misma línea continuó: "Te dicen que es un arma de tortura, pero no es que se carga en tu casa como un celular, tiene dispositivos que una vez que lo usas no lo podes volver a utilizar y tenes que ir a rendir cuentas a la policía porque disparaste".

Jarsún se plantó ante los detractores de la idea, "podría rebatir cualquier argumento con las personas que se niegan a este tipo de elementos porque justamente son de prevención. Se podría utilizar en muchos escenarios como en un shopping con mucha gente; ¿Qué vas a hacer si pasa algo, disparar con una 9mm entre miles de personas con el riesgo que significa?".

"Logramos que se apruebe en Diputados la declaración en su momento al menos. El ministro Pulleiro estaba de acuerdo, después asumió Abel Cornejo quien estaba en completo desacuerdo y sería muy difícil llevar a cabo una política de este tipo con un ministro que estaba en desacuerdo", enfatizó.

"La discusión no tiene ningún tipo de sentido, ojalá algún día se implemente y no tenga que pasar algo como en Buenos Aires para que se planteé", finalizó.