Jarsún: "Lo primero que hay que hacer es resolver que la gente tenga agua"

En comunicación con CNNSalta-94.7, el futuro presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, adelantó que va a buscar una empresa más eficiente y en base a esto sostuvo: "Quiero intentar que no haya tantos caciques en la empresa, porque no está bueno que gastemos tanto dinero en personas que no cumplen funciones".

El hasta ahora vicepresidente de la Cámara de Diputados, comentó que antes del fin de semana pedirá licencia en el órgano para asumir sus nuevas funciones el 27. Por ahora, "estoy interiorizándome y recopilando todos los datos de los que pueda necesitar información".

"Lo primero que hay que hacer es resolver que la gente tenga agua, se que en algunos lugares de a poquito va mejorando eso", y para esto "quiero armar el mejor equipo posible". Con esto en la mira, dijo que habló con empleados que tienen mucho que aportar a la empresa, aunque "no es mi idea entrar y comenzar a contratar y designar".

Consultado sobre la situación del norte provincial, Jarsún manifestó que hay obras que se están realizando y que lo que sucede es la consecuencia de "la desinversión de muchos años, se pierde el 40% del agua en caños rotos, y la sequía histórica".

Por último, apostó a mejorar en todo lo posible para llevarle un buen servicio a los salteños.