García tildó de "acto vedetongo" las críticas de un funcionario municipal al Concejo

Notable relevancia fue la que tomó la comunicación que el procurador de la Municipalidad de Salta, Ramiro Angulo mantuvo con CNNSalta -94.7- dónde fue duro con el Concejo Deliberante al calificarlo como "el peor en mucho tiempo", luego de señalar que sus integrantes "se han dedicado a hacer una política populista en la que lo único que hacen es sacar en cara errores del Ejecutivo, hacer exenciones impositivas, querer derogar las mismas nomas que ellos pusieron en práctica y votaron en algún momento".

En medio de las repercusiones de sus dichos InformateSalta se comunicó con el edil José García quien lamentó que el funcionario haya tenido este tipo de consideraciones, pero al mismo tiempo recordó que cuentan con el respaldo y el voto de los ciudadanos, quienes esperan soluciones y no estos cruces de opiniones.

En #LaMañanaDeCNN por la 94.7, @ramiroangulo | "Este Concejo es el peor que he visto en mucho tiempo. Hay una falta de políticas, de legislación. Hay proyectos que hemos enviado que son importantísimos que ni siquiera los han tratado. No sé si es desidia o algún otro interés" — CNN Salta (@RadioCNN_Salta) March 9, 2023

Primeramente dijo sentir "una pena grande" tal opinión de Angulo. "La gente no tiene por qué estar viendo estos actos 'vedetongos' por parte de funcionarios y políticos, que eso lo haga el mundo de la farándula, me parece irresponsable hacer ese tipo de declaraciones puesto que, si comenzamos un ida y vuelta de juicio de valores, será un sinfín de opiniones", apuntó.

No obstante aquí se permitió hacer una observación al decir que "a mí la gente me votó, me eligió para representarla, él es un funcionario a quien le dieron el trabajo que tiene, tendrá o no la capacidad para hacerlo", pero en su caso él estará en política "siempre y cuando la gente lo quiera, yo no voy a ser funcionario nunca", prometió al respecto.

"Cada uno está en una plana distinta, a mí me eligió la gente, a él le dieron un laburo y es empleado de alguien, que haga caso a lo que le indican que debe hacer"

Este medio le consultó a García respecto a lo dicho por Angulo, sobre que los concejales no pueden ni debería estar en dobles funciones, esto en referencia a quienes trabajan en otros puestos, medios de comunicación, etc. "Puedo ser artista, comunicador y además hacer política y bien; si tengo una herramienta más aparte de las ordenanzas y visibilizo las cuestiones, ¿cuál es el problema?", le recriminó.

Por último el concejal aseveró que mediante sus trabajos muestran las problemáticas, realizan las gestiones y visibilizan las soluciones. "Esto no es payasear, es tomarse en serio nuestra tarea con una herramientas más... deberíamos tener un diálogo verdadero, no pretender poner las cosas por una cuestión de 'se me antoja', que es la actitud que vienen teniendo los funcionarios del Ejecutivo", concluyó su análisis a nuestro medio.

"Yo tengo la mejor onda y espero seguir teniéndola, hay que ubicarse, la gente no se merece esto que es cero beneficioso"