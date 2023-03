"Al Partido de la Victoria no hay que rifarlo ni venderlo por aspiraciones personales"

La ex concejal y actual miembro de la junta ejecutiva del Partido de la Victoria, Laura García, dialogó con Radio CNN Salta y criticó duramente a la interna que busca unirse con el frente Avancemos y al accionar del senador nacional y presidente del partido, Sergio Leavy.

“Después de un Congreso que tuvimos el 10 de Febrero, por unanimidad se decidió hacer un frente político pero sin Avancemos y sin el frente del gobernador. Hasta ahí estábamos bien, se eligió la CAP del Congreso, la CAP de la junta ejecutiva. Pero después se resolvió y se hicieron presentaciones del partido con el Frente de Todo en el juzgado electoral las cosas cambiaron”, manifestó.

García señaló que se hizo otra presentación donde la CAP no era la que se había presentado en el Congreso “y desde ahí se creó una disyuntiva de dónde iba a estar el frente. El viernes pasado la CAP que no había sido autorizada en el Congreso presentó al Partido de la Victoria en el frente Avancemos”.

La dirigente aseguró que el acta que presentan tiene irregularidades, “tendría que tener la mayoría de las firmas, hay dos firmas que no coinciden, una es la de Ramón Villa que no estuvo presente en el Congreso porque no estaba en Salta y la del tesorero, Guillermo Alberto, que no está afiliado al partido”.

La interna fue judicializada y ahora esperan que de ver qué sucederá con el partido. “Mi ADN político es el Partido de la Victoria, mis límites en este momento son Avancemos y el frente del gobernador Sáenz. Como decía Vilariño, es preferible perder bien con la frente en alto antes que ganar arrodillado”, expresó.

La mujer cuestionó: “Cómo voy a ir a poner la cara para mentirles a los vecinos para que voten a un fulano, prefiero no presentarme”.