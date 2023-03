Indignación por el cobro de estacionamiento medido en nuevas cuadras: “Solo buscan recaudar”

La Municipalidad de Salta, a través de la resolución 0056 del boletín oficial, anticipó que son casi 40 las cuadras que se incorporarán al cobro del estacionamiento medido, algunas en una sola vereda y otras de ambas manos, ampliando de esta manera las calles donde trabajarán los permisionarios.

Sobre este punto, la interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi, explicó a InformateSalta que en realidad será aproximadamente 100 las nuevas cuadras, que van a permitir la incorporación de alrededor de 200 personas. "No es una cuestión recaudatoria, de los $100 que se pagan $80 quedan para el permisionario. No es como se buscó instalar", indicó.

Pese a ello, seguidores de la fan page de Instagram de InformateSalta no piensan de la misma manera, dudan que no tenga como fin el recaudar dinero y fueron más allá asegurando que lo necesitan para solventar la campaña electoral de cara a las elecciones provinciales del 14 de mayo. “Ya no saben qué hacer para recaudar”, “necesitan recaudar para seguir robando”, “es un robo al ciudadano”, son algunas de las opiniones que dejaron al respecto.

Otros consideraron que es una medida arbitraria, que no se trata de una verdadera generación de fuentes laborales genuinas, que pagan los impuestos muy altos y que las calles ni siquiera están condiciones y que ya será prácticamente imposible estacionar en el macrocentro gratuitamente. En conclusión, ninguno quiere pagar por el estacionamiento en las nuevas cuadras asignadas.