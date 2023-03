Empresa de gaseosas sufrió 6 robos en pocos meses, se llevaron la recaudación

Los hechos de inseguridad en toda la provincia parecen no acabar, ahora nos toca hablar de un asalto a empleados de una empresa de gaseosas en Tartagal.

Según relató el propio Gerente Regional, Sergio Soruco, su empleado fue sorprendido por dos sujetos en moto, que a punta de pistola y golpeando con la culata, dañaron el vidrio del acompañante para sustraer la recaudación.

"Venía en la camioneta oficial de la compañía y dos personas atacaron armados, mientras esperaba en el semáforo. Con culatazos a la ventana del conductor y sobre la otra ventana, rompieron el vidrio, sacó el seguro y se llevaron parte de la recaudación, no hay cifra porque siempre se hace auditoria, pero todos saben que no son dos pesos".

Cansado y con 6 robos ya sufridos y sin resolver en el mismo lugar dijo "El temor mío es que es el sexto robo, los cinco anteriores no se resolvió nada. No hay detenidos ni sospechosos, va quedar en nada, voy a preguntar en un mes y no pasa nada, hay comerciantes que sufren y tienen que salir ellos a buscar a los delincuentes, acá la policía sabe quiénes son, este robo es de tipo comando, con moto importante, personas con casco, con pañuelos".

El gerente insistió en que no habrá resolución y las víctimas quedan atemorizadas. "Personas que han sufrido ese impacto muy fuerte y todavía están temblando, estoy con un sabor amargo porque sabiendo que ocurrió y no va pasar nada, tenemos cámaras todo, no va pasar nada porque los tipos están con cascos, la moto tirada, ya se cambiaron".

Continuando en su crítica aseguró que "Tartagal es tierra de nadie, le pasa cualquier cosa a cualquiera. Cuando fui a hacer la denuncia no tenían hojas, tuve que llevar yo. Tiene que haber una mirada del gobierno y si podemos dar una mano claro que vamos a colaborar".

Por su parte el empleado asaltado dijo por Activas2 que un vecino decidió defenderlo y al delincuente se le cayó parte de la plata pero igualmente huyó con el resto de la recaudación. Desde un Jardincito de Infantes llamaron al 911.

A plena luz del día y en la ciudad

Sergio Soruco puntualizó el hecho de el lugar donde fue asaltado el empleado es clave y en la ciudad. "No estamos en un barrio, en la ruta, estamos en un punto clave de Tartagal" además cuestionó las pericias "que no sirven de nada" ya que la plata no está, insistiendo en que es necesario tener otro manejo ante estos robos, como operativo candado.

"Los días lunes todas las empresas tienen recaudación, eso tiene que estar en la cabeza de alguien, cuales son las vías de acceso, pongamos algo, pasó esto y no hay nadie siguiendo a los delincuentes y en 30 días tampoco va haber nadie".

Trabajo policial

Desde la fuerza policial informaron que se realizaron tareas de rigor en el lugar y se activó un plan candado en la zona a fin de dar con los malvivientes que se manejaban en una moto de grandes cilindradas.