A 15 años del crimen de Sabrina Bertón, su mamá sentencia "Aldana Leiseca no pagó"

Quince años pasaron de aquel 14 de Marzo de 2008, en que Sabrina Bertón perdió la vida alcanzada por un disparo de arma de fuego en el microcentro salteño cuando caminaba rumbo al estadio de Gimnasia y Tiro con amigos para presenciar un encuentro deportivo entre el Albo y Central Norte.

Siete años y un par de meses más tuvieron que esperar hasta que finalmente se juzgó a quienes estaban imputados por el hecho, Aldana Alejandra Leyseca, Juan Ignacio Córdoba como probable autor responsable del delito de portación de arma de fuego y Nicolás Gonzalo Valdez Bermúdez como presunto autor responsable del delito de encubrimiento agravado.

Concluida la Audiencia contra los tres acusados fueron absueltos los dos jóvenes y Aldana Leiseca fue condenada a 8 años de prisión y a pagar una indemnización de $800.

Hoy, a 8 años de esa condena y a 15 años de ese fatídico día, su madre Roxana Belbruno sigue pidiendo justicia por su hija y decidió postear en sus redes sociales un duro descargo para la Justicia, ya que desconoce el paradero de Leiseca y denunció que por haberse extraviado el expediente del Juicio Civil, no cobró la indemnización acordada.

"15 años pasaron desde que mataron a mi Sabry. Y algunos , como yo, se preguntarán que pasó con la mujer que le disparó y la mató.

Por estos días ignoro su paradero. Pero esta libre con toda seguridad. Lo último que la justicia me informó fue en julio de 2022 , que le otorgaban la libertad condicional.

Lo cierto es que Aldana Leiseca gozó, todo el tiempo, del amparo y proteccion de muchos personajes políticos por lo que he de suponer que estará trabajando en algún sector de la MUNI...su condena se cumplía en 2024.... en justicia los plazos, son una mentira.

Nunca se ejecutó parte de aquella sentencia que la condenaba a pagar una x suma. Cuando intentamos que se cumpliera con esto. . . Curiosamente, se perdió el expediente para el juicio civil. Contratamos otros abogados retomar el tema pero... Curiosamente, nada hicieron para activarlo. En resumen:

Aldana Leiseca no sólo no pagó por su crimen, sino que la justicia no cumplió ni hizo cumplir con el resarcimiento económico.

Este sistema judicial obra favoreciendo a ciertos delincuentes de la mano influyente de políticos e intermediarios anónimos .

Así las cosas, pasaron 15 años. Sobrevivimos sin Sabrina Berton Belbruno , una víctima más en el triste historial de la injusticia.

Gracias a todas las personas que nos ACOMPAÑARON y aún lo hacen, que nos ayudaron desde los medios y desde la propia justicia a lograr al menos que condenaran a quien la ejecutó. Gracias a todas sus amigas y compañeras, a mis amigas y colegas, gracias a aquellos operadores de justicia que nos alentaron en momentos en que todo parecía caerse. Gracias en nombre de Sabrina . Gracias en nombre nuestro".