La familia de Sabrina Berton repudió que Leyseca trabaje en el Concejo Deliberante

Hay dolor en la familia de Sabrina Berton, tras conocerse la noticia de que Aldana Leyseca, condenada por el crimen de la joven, no solo comenzó a gozar del beneficio de salidas transitorias sino que comenzaría a trabajar en el Concejo Deliberante de Salta Capital.

Tras conocerse esta situación la madre de Sabrina, Roxana Belbruno, se expresó a través de la red social Facebook donde dejó en claro su malestar, indignación y dolor ante los beneficios que recibe Leyseca en medio de su condena.

“Tanto luchar por justicia, tanta energía en encontrar un poquito de justicia por el crimen de mi hija... y al final faltándole cumplir aún 4 años, la asesina de mi hija está libre”, se lamentó Belbruno recordando todo el esfuerzo que debió realizar para que el crimen de su hija tenga una sentencia.

Belbruno también apuntó contra el Concejo Deliberante, donde Leyseca entraría a trabajar como asesora del presidente del cuerpo, Darío Madile, quien le habría ofrecido el puesto, tras haber sido compañeros de militancia política.

“El salteño que no consigue laburo que se capacita, que tiene un curriculum impecable, no obtiene el cargo de ‘secretaria del asesor legal y jurídico de Presidencia del Concejo Deliberante’ siendo asesina y faltándole 4 años más para cumplir condena”, escribió la mujer en su perfil. “Esto es tema de indignación generalizada y no personal”, agregó.

En otro posteo, Belbruno compartió parte del Estatuto del Empleado Municipal, más precisamente el artículo 19 sobre “Impedimentos para el ingreso o reingreso”, cuyo contenido reza: “No podrán ingresar o reingresar a la administración pública municipal: 1) el que tenga proceso penal pendiente o haya sido condenado en causa criminal. En caso de delitos leves el departamento ejecutivo, previa evaluación de los mismos podrá otorgar la dispensa de este impedimiento por resolución municipal fundada”.

“Memoria, memoria de todas las acciones reprochables de esta mujer; no entiende ella, ni los que la apoyan desde el poder, que estamos atentos, que no permitiremos tanta impunidad”, aseveró la madre de Sabrina.