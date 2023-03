Una buena, se levanta el acampe de organizaciones sociales que invadieron la plaza Güemes

En la jornada del martes Organizaciones Sociales se desplazaron por la ciudad y finalmente se instalaron en un "acampe" sobre plaza Güemes en la ciudad de Salta. Esta protesta es a nivel Nacional por la quita del plan Potenciar a un numero significativo de personas a nivel país.

Desde Salta, Pablo, representante de los manifestantes explicó "Hoy a las 8.30 se hace un acto, una conferencia de prensa y a las 9.30 horas estaremos levantando la jornada de protesta en Salta".

En cuanto al pedido y la respuesta que buscan, el manifestante remarcó que hasta el momento no tienen respuestas desde Nación. "Nuestros compañeros están acampando allá en Buenos Aires para ver que soluciones hay para todos los problemas que estamos planteando, no todos los compañeros pudieron actualizar la aplicación, quizás por falta de tecnología, 160 mil compañeros quedaron afuera, solo 60 mil pudieron ingresar y 100 mil quedaron fuera, de zona Norte que no tienen acceso a electricidad, internet, o celular".

Se aclaró a través de Multivisión que tras pasar la noche en el lugar, con olla popular, finalmente se retirarán y no habrá marchas por la ciudad.