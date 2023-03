Ley de moratoria previsional: "Hay demasiados anuncios y pocas respuestas prácticas"

La nueva ley de moratoria previsional fue promulgada este martes, y se estima que beneficiará a alrededor de 800.000 personas. En Salta, durante los días previos a la aprobación, el Plenario de Trabajadores Jubilados se concentró en varias oportunidades para pedir por esta.

Lo cierto es que hay mucho ruido, pero pocas nueces, porque ya fue publicada en el Boletín Oficial, aunque para que operativamente entre en vigencia falta, y parece que bastante. Lo que pasa es que Anses deberá establecer e informar los procedimientos para al plan de pagos.

Ahora, según lo establecido por esta ley, el monto total de la deuda varía según la situación específica de cada persona, sin embargo, hay una fórmula que permite conocer el valor mínimo de las cuotas.

Las personas que ya cumplen con la edad para jubilarse (mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más) deberán ajustarse a la “unidad de pago de deuda previsional” (UPDP), un valor que depende directamente de la “remuneración mínima imponible”, que actualmente es de 19.758,51 pesos.

Según establece la normativa, las cuotas que se descontarán de cada pago de haberes serán equivalentes al 29% de la remuneración mínima no imponible. Actualmente, el monto a descontar es de $5.729,96 (29% de $19.758,51).

Julia Toyos, abogada previsional, en diálogo con InformateSalta, dijo que “hay muchas opiniones, muchos anuncios, pero poca reglamentación” y destacó aquí la importancia de que la gente aporte en tiempo y forma.

¿Cuántos salteños se podrían acceder?

“Nos dijeron que 21 mil, pero no existe un relevamiento publico de cuantas personas hay, y tampoco se sabe de las personas que están en condiciones de jubilarse, a cuántas le faltan todos los aportes y a cuántas no, porque no es lo mismo tener 1, 2 o 3 años de moratoria, que 30”, indicó Toyos.

¿Hay muchas consultas?

“Hay ansiedad porque la gente que tiene un beneficio y lo necesita, está esperando que salga esto para tener con qué vivir. Hay muchas cosas que nadie dice, si tenés 29 años de aportes, adquirís un año de moratoria, y en ese año su marido o esposa muere, se pierde el derecho a pensión.

Estamos explicándole a la gente las cosas buenas y malas, para que sepan decidir cuál es su mejor opción. Se plantean todas las opciones e hipótesis posibles para que acepten sus consecuencias”

¿Ya hay fecha posible de cobro?

“No sabemos ni siquiera la fecha reglamentación, ni siquiera cuándo se van a empezar a iniciar los trámites, no sabemos si se van a sacar turnos, como se va a hacer.

Hay demasiados anuncios y pocas respuestas practicas y pocas soluciones que impacten directamente y beneficien a los adultos mayores”, sostuvo.