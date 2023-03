Comerciantes de la Plaza Alvarado cuestionan el cobro de estacionamiento medido a sus clientes

La decisión de la Municipalidad de ampliar el estacionamiento medido, abarcando más de 40 nuevas cuadras en el macrocentro, está generando descontentos. A los vecinos de la zona de la Plaza Alvarado, se sumaron los comerciantes, quienes se mostraron totalmente en contra.

En diálogo con InformateSalta, Eve Salinas, dueña de un local, aseguró que hace más de una semana que se ven personas cobrando el estacionamiento alrededor de la plaza. “Viene gente al negocio y cuando van a ingresar a su vehículo le están cobrando estacionamiento”, cuestionó.

En este sentido, contó que cuando quisieron cobrarle a ella, se negó y explicó los motivos. “Primero que no hay un cartel para que uno tenga la prevención de buscar otro estacionamiento o saber por lo menos que si uno deja el vehículo, tiene que pagarlo. Yo desconocía esto. La gente que está cobrando, no tiene la credencial, la señora que me quiso cobrar a mí, tiene una hoja A4, con un sello de la Municipalidad donde la autorizan, es una improlijidad. Yo llamé a la Municipalidad, llamé al Centro de Permisionarios y me dijeron que no tenían conocimiento y que me iban a llamar para avisarme sobre el tema”, expresó.

Asimismo, adelantó que realizarán una queja formal al respecto. “Realmente tenemos la calle con negocios gastronómicos, donde ocupan muchísimo espacio y tenemos la plaza, donde también ocupan autos de gente de otro lado y entonces nos va a quedar sin espacio para nuestras ventas, nuestros clientes no van a querer estacionar”, concluyó.