Mangione, durísimo: “Basta de acomodo, hay que comenzar a trabajar por mérito”

El ministro de Salud, Federico Mangione, acudió hoy a la Legislatura Provincial para participar de un plenario con los senadores, según sus propias palabras, impulsado desde su cartera, con la intención de presentarles su plan de trabajo. Aprovecho la oportunidad para dialogar con los medios y responder algunas acusaciones. Planteo la necesidad que se comience a trabajar bajo la premisa de “ganarse el lugar”.

“Consideramos que todos los legisladores tienen que estar en conocimiento de lo que se está haciendo. Y en estos 67 días, quiero hacer un informe de las cosas que se hicieron. Ya tenemos un diagnóstico hecho de la problemática de la provincia, lo que está pasando, y venimos a presentar lo que pasó y lo que realizamos hasta este momento y lo que tenemos pensado realizar en el mediano y largo plazo, que es el proyecto de salud que yo he presentado”, dijo.

En este sentido, reconoció que hay carencias y que la salud necesita de mucho apoyo y refuerzo. “Hemos encontrado una provincia, en lo que es Salud Pública, desde el inicio, muy golpeada, que no nos dejó avanzar nunca, primero con la mortalidad de los niños, después con el Covid, nos pasó de todo, hasta gripe aviar, para tratar de luchar y en esa circunstancia, en esa situación que uno está parado, se torna muy difícil implementar un plan de salud”, expresó.

Además, indicó que si bien es cierto que falta personal, en todos los centros que se están habilitando lo tienen. “Esto nos va costando, es difícil, tratamos de dignificar, y esto es pedido del gobernador, a los empleados de los hospitales, pero la gente que tiene que seguir trabajando, es la que trabaja. Basta de acomodo, basta de gente que no va a trabajar. Se encontraron muchas cosas, no del gobierno, de familias, porque parece ser que acá es herencia. Yo no estoy de acuerdo con eso, creo que hay que comenzar a trabajar por mérito, de ganarse el lugar. Creo que en la Argentina y en Salta tenemos que empezar a trabajar de esa manera, creo que lo estoy demostrando, tengo pocas horas de sueño trabajando con respecto a esto y todo mi equipo hace lo mismo”, manifestó.

Sobre la situación del dengue, principalmente en el norte, zona donde se concentra la mayor cantidad de casos, detalló que van en ascenso pero que es normal que eso pase e instó a los mismos vecinos a cuidar sus espacios para evitar los criaderos de mosquitos.

“El año pasado, tuvimos 1700 casos; el anterior tuvimos más de 7000 casos, entonces, generalmente el crecimiento del dengue es exponencial, porque dentro de una familia que se contagia, se va aumentando constantemente por el contagio. Por eso, lo que estamos trabajando nosotros es en la prevención, descacharrado, que trabajamos muchísimo con las municipalidades y otro punto importante, es la gente, que nos tiene que ayudar, porque no puedo entrar a la casa de cada persona y tener que dar vuelta un tacho, fijarse que no tenga agua. La verdad comencemos a tener un poquito más de acción civil por todos y empecemos a trabajar”, concluyó.