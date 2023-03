Odontólogo acusado de abuso: "La cámara no puede acreditar ni desacreditar lo denunciado"

El caso del odontólogo Marco Adrián Abrebanel, acusado de abuso sexual sobre al menos 2 menores, por las que ya fue imputado sigue dando de que hablar ya que en las últimas horas la defensa del acusado, a cargo del doctor José Díaz Cueto, habría presentado como prueba el registro de una cámara que estaría en el interior del consultorio y que sería una prueba importante para la causa.

Ante esto InformateSalta buscó la palabra del abogado, Luciano Romano, a cargo de la defensa de una de las víctimas, una menor de 15 años, la cual desató la lluvia de acusaciones contra el profesional de la salud. El letrado dijo a nuestro medio que Abrebanel está imputado, y permanece en Alcaidía, y en las próximas horas podría ampliarse la imputación, ya que existen 3 denuncias más, de mujeres que hoy son mayores de edad y que esperan ser ratificadas en sede Fiscal.

"Se ha procedido a imputar a él por un lado de abuso sexual con acceso carnal y abuso simple por una víctima y por otra víctima los mismos cargos. Hasta ahora esta imputado por dos víctimas, si bien tiene 5 denuncias, todavía las otras tres se están analizando en relación que no se ha podido tomar testimonio en sede fiscal a las otras tres chicas, ya que son mayores de edad, eso se hará esta semana, en caso de que sea positivo, se procederá a ampliar la imputación y se le incorporarán nuevos hechos".

La cámara estaba al ingreso del consultorio

Luciano Romano, consultado por la presentación de una prueba por parte de la defensa del acusado, vinculada a una cámara situada en el interior del consultorio ubicado en calle 20 de Febrero al 354 aseguró que "había una sola cámara que estaba al ingreso, no hay ninguna cámara dentro del consultorio y los hechos se produjeron dentro del consultorio y no fuera. No puede acreditar ni desacreditar la versión de la denunciante".

Si bien Romano no pudo ver las imágenes asegura que no se trataría de una cámara interna y espera en las próximas horas ser convocada junto a las partes para la reproducción de las mismas.

Prisión domiciliaria y riesgo procesal

Atentos a las declaraciones vertidas por el doctor José Díaz Cueto, defensa del acusado ante los micrófonos de CNN Salta es que InformateSalta consultó al doctor Luciano Romano sobre la posibilidad del pedido de una prisión domiciliaria para el odontólogo sostuvo

"Es una estrategia de la defensa, la defensa solicitará la libertad condicional o la prisión domiciliaria, según lo que ellos consideren, de ahí a que la Ley le habilite la posibilidad es difícil, porque nosotros tenemos ciertos requisitos para poder dar la concesión de la prisión domiciliaria y él no tiene ninguno de ellos".

En cuanto a los requisitos, detalló, ser mayor de 71 años, tener una enfermedad no tratable ni curable dentro del establecimiento penitenciario, ser madre de un menor de 5 años o tener una persona mayor de 80 años a su cargo y él no cumple ningún requisito.

Insistió en que el doctor Abrebanel Marco Adrián no cumple ningún requisito. "Él fue alojado en un pabellón de resguardo, está la seguridad proporcionada a fin de evitar que cualquier persona pudiera atentar contra su vida, se encuentra en Alcaidía General Nº 1 en pabellones D. Nosotros vamos a contestar cualquier planteo que haga a defensa, él adoptó una postura bastante evasiva que podría poner en riesgo el procedimiento, más allá de la pulsera electrónica, se puede escapar".

En cuanto a los justificativos por su evasión a la Justicia tras la denuncia, Luciano Romano cuestionó "Dijo que no se presentaba por temor, si él habría tenido algún temor en algún momento, en el transcurso de los 10 días, lo que tendría que haber hecho es presentarse para estar resguardado por la Justicia, no darse a la fuga, la actitud que él a tomado ha sido contraria a los intereses de la Justicia".

Por último, el letrado contó que el odontólogo no había tomado pastillas sino que había consumido una pastilla. "No estaba en estado de intoxicación o un estado de que pusiera en riesgo su vida, directamente se lo trasladó a un Nosocomio para verificar que había consumido, pero es parte del procedimiento".