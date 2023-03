Día mundial del Síndrome de Down: “En Salta estamos muy lejos de la inclusión real”

Así lo manifestó en radio CNN Salta Patricia Jones, Licenciada en Estimulación Temprana. En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, habló sobre la discriminación en escuelas, las dificultades con las obras sociales y la importancia de una derivación temprana para iniciar tratamientos de estimulación.

Patricia Jones es la creadora del “Centro de estimulación temprana y neurorehabilitación integral”, donde niños con Síndrome de Down reciben atención de diferentes profesionales que trabajan interdisciplinariamente.

“Trabajamos mucho con la presencia de los padres también porque ellos son los verdaderos estimuladores. Es muy importante el acompañamiento de la familia, la presencia, la colaboración, el afecto, el quererlos como son. En el centro les damos herramientas a los padres para que tengan en cuenta en sus casas a la hora de jugar, de posicionarlos en el piso, que puedan ver cuáles son las necesidades del niño”, dijo.

Jones explicó que ante un diagnóstico de Síndrome de Down, “los padres pasan por muchas etapas y en muchos casos se quedan en la etapa de la no aceptación, eso se ve en los chicos, son niños que no tienen ganas de nada, que no quieren nada, que son apáticos. Son procesos, los padres que están en la etapa del duelo y no salen del duelo tienen que buscar ayuda profesional”.

Sobre la importancia de la estimulación temprana, la licenciada manifestó que son los pediatras los que tienen que derivar a los chicos a estimulación. “Generalmente llegan muy tarde. Por ejemplo ésta semana nos llegaron niños de tres años y a esa edad ya hay menor plasticidad neuronal. A medida que crecen los niños cuesta mucho más. Queremos destacar la importancia de llegar a tiempo”, sostuvo.

Una de las principales consultas de los padres es sobre el futuro de los hijos, qué va a pasar cuando crezcan. En este sentido, la profesional analizó que en Salta estamos muy lejos de la estimulación real. Las obras sociales muchas veces no acompañan a la familia y les dificultan el acceso a los tratamientos. En las escuelas son muy limitados los cupos para chicos con discapacidades. Tampoco hay una inclusión en el mercado laboral.

“Es un derecho de los chicos el acceder a estimulación temprana. En la adolescencia hay mucha soledad, ellos se quedan en el nivel de pensamiento concreto, de un niño más chico y no comparten mucho con chicos neurotípicos, no comparten los intereses”, manifestó.