Día del Síndrome de Down: La lucha por conseguir una maestra integradora para su hija

Será este 21 de marzo cuando en todo el país tenga lugar el Día del Síndrome de Down, a fin de generar una mayor conciencia pública sobre esta cuestión y recordar las valiosas contribuciones de las personas con esta condición genética, la cual sigue dando a conocer historias de superación, pero igualmente de dificultades.

Es en este sentido que, en la previa a una nueva jornada mundial, se conoció la historia de Jazmín, una pequeña con esta condición que vive en el paraje San Lorenzo, en el municipio de El Potrero, quien no cuenta con una maestra integradora en dicha zona rural que la pueda acompañar como necesita en sus clases, permitiéndole desarrollarse al ritmo de sus compañeros.

Según la información que comparte el diario El Tribuno, la pequeña de 8 años fue diagnosticada por especialista con "retraso mental grave con Síndrome de Down”. Su madre, Laura Sosa, señaló su angustia al no tener su hija la asistencia de una maestra integradora, aunque no pierde la esperanza de que las autoridades de Educación respondan a este derecho de una alumna.

"Mi hija tiene 8 años y va a cuarto grado. Cuando empezaron las clases a Jazmín le designaron una maestra especial que va a dar clases en Copo Quile tres veces a la semana y en San Lorenzo solo dos días. No estoy de acuerdo con esa decisión porque mi hija necesita acudir los cinco días de clases y no dos”, aseveró la madre quien agregó que tras gestionar y pedir, consiguió que la maestra “vendrá tres veces por semana, tampoco sirve, el resto de las horas y de los días no hay quien le enseñe".

Como si fuera poco, los años de pandemia le impidieron a Jazmín asistir a su escuela, retornando recién el año pasado a la normalidad escolar, lo que le significó un avance físico y educativo. “la atención que tenía por parte de la maestra integradora era muy buena. Jazmín pudo aprender, avanzar bastante y hasta logró caminar gracias a la buena atención que le dio", señaló la mamá.

“La maestra está dos horas con ella y con eso no alcanza para una evolución”

En cuanto al establecimiento al que asiste, del mismo le habrían dicho que para conseguir otra docente que permanezca más tiempo, debe haber entre cuatro y seis chicos más con capacidades diferentes en la escuela. “Lo único que pido es que manden una maestra integradora para Jazmín y que venga toda la semana completa, para que le pueda brindar la atención que necesita”, demandó para concluir.