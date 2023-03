Por el impacto de la sequía, la ganadería en Salta "va a costar que se reponga"

Un tema que preocupa desde hace varios meses es la sequía que aqueja a gran parte del país, no siendo Salta ajena a esta problemática donde, si bien se declaró la emergencia agropecuaria para asistir a los productores, sigue la incertidumbre en torno a lo que pueda venir como así la recuperación, en caso que las precipitaciones se sigan haciendo desear.

En ese contexto InformateSalta dialogó con el ministro de Producción, Martín De los Ríos, quien analizó el panorama, sin desconocer lo grave de la realidad. “La sequía es tremenda en todo el país, más en la zona núcleo donde sufren por primera vez esta seca; esto no significa que Salta no haya sido cacheteada, sobre todo en la actividad ganadera”, especificó.

En este punto enfatizó que la ganadería a nivel local “va a costar que se reponga, no hubo agua, no hubo verdeo en los campos, no habrá suficiente maíz en el invierno” lo cual llevará a que productores deban despoblar campos, vender su hacienda sin tener campos dónde llevarla, e igualmente malvendiéndola.

Sobre la emergencia agropecuaria para ayudar al sector, De los Ríos sentenció que nunca logrará neutralizar los costos de las pérdidas mirando la gravedad de la situación como la actual, pero tampoco deja de ser una herramienta, aunque sea pequeña, mientras analizan más ayuda de este tipo.

“Hay daño en las cañas, en los citrus, tuvimos la helada de noviembre en la vis, entonces estamos analizando para ver si los porcentajes ameritan la declaración” de emergencia, dijo el ministro quien por último, puntualizó que “rogamos que llueva porque está sembrado el maíz, el poroto y la soja”.

“Conclusión: situación grave en la ganadería, analizando cítricos y caña, con el sector rogando para que llueva para salvar las cosechas”