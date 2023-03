El frente de Wayar pidió a la justicia llamarse "Todos para la Victoria"

Luego de que la Justicia Electoral decida que ningún frente pueda utilizar el nombre “Frente de Todos”, tras dos presentaciones producto de una fractura del partido y el pedido de impugnación, InformateSalta dialogó con Manuel Santiago, “El Indio”, Godoy quién adelantó que ellos ya realizaron una propuesta al Tribunal. El nombre que presentaron es "Todos para la Victoria" y esperan el visto bueno por parte de la justicia,

"Estamos proponiendo otro nombre y a partir de ese otro nombre esperemos que la justicia nos diga, increíblemente hace mucho que no veo algo así. La justicia decidió por petición de Leavy y Sabadini que no nos podemos llamar Frente de Todos, ellos se van a a otro frente y no utilizan el Frente de Todos. Nosotros somos partido fundador también del Frente de Todos porque uno de nuestros partidos que es Patria Grande son los iniciadores del frente", sostuvo el ex presidente de la Cámara de Diputados.

En este sentido adelantó su postura de no perder el tiempo den discutir el nombre, "si nos dicen algo iremos a ver otro, pero las caras que llevamos en toda la Provincia van a resaltar. Es el único frente del peronismo".

"La discusión del Frente de Todos es fuera de contexto, los únicos que defienden y militan a favor de Cristina somos nosotros, tenemos un diputado nacional (Lucas Godoy) que pertenece al Frente de Todos y ha venido a Salta y sigue siendo peronista, no se pasó", continuó.

"Es una discusión que ya desde anoche la suponíamos, ya está no vamos a seguir en un permanente llanto. Nos llamaremos Todos para la Victoria y saldremos para adelante", expresó para luego agregar: "Todas las veces que la justicia se mete en política termina mal absolutamente todo y esta vez no es que la política recurrió a la política".

Consultado sobre la posición que podría tomar la gente frente al cambio del nombre, Godoy opinó que "lo que te quita gente es cuando te pasas de un lado para el otro".