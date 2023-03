López Rubio: "Siento el pitazo, pensando que había cobrado falta, pero veo que marca el gol"

Después de que haya bajado la espuma del polémico clásico entre el Albo y el Santo del domingo pasado, salió a declarar el arquero Antoniano, Carlos López Rubio sobre la jugada en la que el árbitro sanjuanino Pablo Núñez terminó convalidando el gol que le dio la victoria al equipo dirigido por el “Yagui” Forestello.

El arquero del santo en Solamente Futbol por Infinito FM 96.5 dijo que: “Busse pateo bien, fuerte, decido rechazar con los puños por la fuerza que tenía la pelota y trato de direccionar el rechazo. Siento el pitazo, pensando que había cobrado falta, pero veo que marca el gol”.

Agregó que: “El línea no corrió hacia la mitad de la cancha, el gol lo cobra el árbitro central y eso no le corresponde. Después que el central marca que es gol, recién el línea corre a mitad de cancha”. Sobre el arbitraje contó que es la primera vez que juego el Federal A y ya me habían advertido que los arbitrajes iban a ser tendenciosos para un lado. Antes del gol, hubieron muchas faltas en contra. Las divididas eran todas para el rival.

Por último sentenció que: "Anímicamente te da importancia como te cobran el gol, peor pasan los minutos y uno se tiene que reacomodar y volver al partido. Después vinieron las expulsiones y creo que cuando el jugador pierde el protagonismo pasa esto”.