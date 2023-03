Para "Beto" Castillo, “en el PRO hay una anarquía total”

Son muchas las sorpresas que nos estamos llevando los salteños antes de las elecciones de 14 de mayo. Anoche conocíamos que finalmente, ningún espacio no habrá ningún Frente de Todos, que en un principio eran dos. También supimos que hubo una ruptura del PRO y Juntos por el Cambio.

Es por esto que el ex dirigente de Propuesta Republicana, Alberto Castillo, dijo que Patricia Bullrich tendrá que venir a Salta a firmar el acuerdo. “En el partido estamos viviendo una anarquía total", aseguró y brindó detalles de la puesta en marcha del PRO Línea Fundadora.

En Agenda Abierta, declaró que los ex dirigentes del PRO en Salta, particularmente aquellos que son funcionarios y adeptos a la gestión del Gobernador, están trabajando con la mirada puesta en el día después de la intervención del espacio político.

"PRO Línea Fundadora va a trabajar fuerte en las elecciones nacionales"

Contó que el mandato es que tanto el PRO como la UCR no se separen, sin embargo, en Salta eso no se estaría logrando. "No están obedeciendo las órdenes partidarias que vienen de la mesa ejecutiva del PRO", señaló.

Confirmó que apoya a Bettina Romero como candidata a intendenta, argumentando su vinculación con Juntos por el Cambio. "¿A quién vamos a acompañar, a Posadas que nunca fue del PRO o a Bettina Romero que siempre fue de Juntos por el Cambio?”, preguntó.

Dijo que tiene un buen vínculo con Emiliano Durand, pero aquí separó amistad con política y resaltó que con Bettina tiene coincidencias en el proyecto de ciudad, de país y saben hacia dónde apuntan.

Evaluando entonces el panorama, para él, Gustavo Sáenz volverá a ser elegido gobernador y el PRO a partir de ahí tiene que acompañar la elección nacional para vuelva a ser Gobierno.