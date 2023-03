Concejales modificaron la ordenanza y sólo ellos podrán aprobar una recategorización de catastros

Luego de la polémica recategorización a casi 100 barrios de la ciudad, lo que derivó en subas en algunos casos de hasta el 1000% de los impuestos municipales, situación que sacaron a la luz los concejales capitalinos durante la primera sesión del año, el cuerpo aprobó una reforma del inciso D, del artículo 15 de la Ordenanza 16028, para que no vuelva a ocurrir.

Alicia Vargas, autora del proyecto, detalló que dicho inciso faculta al Ejecutivo Municipal a los fines del cobro de la tasa general de inmuebles, a modificar las categorías asignadas a los catastros cuando existan variaciones en los servicios prestados por el municipio.

“Esta facultad se cierra solo a ser una potestad del Ejecutivo, razón por la cual se torna, en algunas oportunidades, arbitraria. Cuando existe una recategorización de zonas, siempre se hace sobre una cantidad muy elevada de catastros, siendo los contribuyentes los afectados en sus economías”, dijo.

En este sentido, trajo a colación la resolución municipal del 16 de enero de este año mediante la cual se recategorizaron 21.614 catastros. “Si bien desde el Ejecutivo se realizó un trabajo de análisis, fue en detrimento de los ciudadanos, vemos que es necesario ineludiblemente la participación del Concejo Deliberante en la toma de tan sensible decisión, ya que este cuerpo está compuesto por 21 representantes de los ciudadanos, quienes no solo debemos legislar en aspecto de la ciudad en un marco general, sino que también debemos bregar por preservar la equidad en los pagos de las tasas. A esto se suma que los servicios prestados por el municipio, en variadas oportunidades, son objetos de críticas por ser bastante deficientes”.

Asimismo, indicó que la modificación establece que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), deberá informar al Concejo Deliberante y contar con su aprobación previa para modificar las categorías asignadas a los catastros, cuando existan variaciones en los servicios prestados por el municipio.

“No así como se hizo en esta oportunidad, que se recategorizó, me parece a mí, sin haberse estudiado en todos los barrios donde se hizo, para mí no hubo un real estudio al no haber participado el Concejo, se recategorizó en forma directa, no hay una contraprestación por parte del municipio lo que haya dado lugar para recategorizar”, expresó.

Seguidamente, su par, Agustina Álvarez catalogó al proyecto como fantástico. “Hay poderes o facultades que se encuentran en cabeza de un Concejo Deliberante, ya que la idea de esto es que la decisión no la tome una sola persona, sino un conjunto de personas que tienen que hablar, discutir, debatir y llegar a un acuerdo”, manifestó.

Y continuó “fue muy peligroso haberle cedido estas facultades al Ejecutivo municipal porque terminamos modificando este famoso sistema de peso y contrapeso, donde lo que se busca es la división del poder, para no dejar en manos de una sola persona y que esto termine siendo una cuestión ‘tirana’. Acompaño este proyecto porque de ninguna manera podemos permitir que quien se encarga y busca recaudar, sea quien defina cuanto se va a cobrar y a quienes”.

Posteriormente, el proyecto fue aprobado por unanimidad por los concejales presentes en la sesión.