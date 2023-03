Diputados debatirán un pedido de pistolas taser para la Provincia de Salta

El diputado Omar Exeni presentó un Proyecto de Declaración que busca que sea el Ejecutivo Provincial quien gestione ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, el envío de pistolas taser.

Esta no es la primera vez que el tema se debatirá en la Cámara Baja, en el pasado, un proyecto que presentó el mismo Exeni en compañía del ex diputado provincial Ignacio Jarsún buscaba el uso de estas armas no letales por parte de la Policía de Salta.

En diálogo con InformateSalta el pasado 10 de marzo, Jarsún comentó: "Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, no son necesarias hasta que las necesitas, es un equipo que la policía debería tener. Hoy tienen un arma letal en el bolsillo, como no le darías un arma que es no letal. Te dicen que la Policía no esta preparada para un arma como esta, pero resulta que es menos peligrosa que una letal, no tiene sentido común no es lógica".

Por su parte, dos días antes, Exeni sostuvo: “No se trata de ideologías ni de extremismo, simplemente estas armas salvan vidas”.