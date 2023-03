Violenta agresión de Juan Grabois a Cristina Pérez durante una entrevista: “Mentirosa, xenófoba, racista”

Al defender la entrega de tierras en Mar del Plata por parte del Estado Nacional a personas presuntamente vinculadas a su organización, el dirigente social Juan Grabois agredió verbalmente a la periodista Cristina Pérez a la que, entre otras cosas, acusó de ser “mentirosa, xenófoba, racista y clasista”.

El violento cruce comenzó cuando la conductora le consultó por la denuncia que presentó recientemente el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, contra el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Eduardo Alfonso Albanes y dos integrantes de la Asociación Civil “Tercer Tiempo”, que forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), por la cesión de un inmueble de 140 hectáreas en la ciudad balnearia.

“Mirá, te cuento. Esas tierras en el 2016 Macri las puso a la venta, no las pudo vender porque era inconstitucional. Lo primero que te quiero plantear es que si fuera un problema de Montenegro, es un problema municipal. El problema es que Macri, Larreta y Bullrich, sin conocer absolutamente nada de la situación, salieron a acusarme a mí de tomar tierras. Lo que hay ahí es un proyecto agroecológico del que yo tenía poco conocimiento, que lo lidera el CONICET, la Universidad de Mar del Plata, con una asociación civil, en una tierra que estaba ociosa hace, por lo menos, 25 años, que no hay absolutamente nada ahí, donde no se va a instalar ninguna familia, se va a realizar un proyecto de agricultura familiar”, precisó al respecto Grabois.

La tensión en la conversación, que se dio en el programa Cristina sin vueltas, que se emite por Radio Rivadavia, escaló cuando la periodista le remarcó al entrevistado que a ese predio habrían llegado personas oriundas del partido de La Matanza, supuestamente vinculadas a su organización, que “llegaron, digamos, sin aviso, y acamparon en el lugar y se instalaron allí sin mayor noción de titularidad”.“Bueno, ¿sabés lo que pasa? Las noticias mienten. Es gente de Mar del Plata, de Batán, del CONICET, del INTA de Mar del Plata y de la universidad de Mar del Plata, no hay nadie de La Matanza. Lo de La Matanza es para matarse de la risa, es como, eh, digamos, el paradigma de lo que ellos quieren asustar a la gente, que van a ir un montón de negros del conurbano a tomarles la tierra, encima metieron La Matanza en el medio, ni siquiera dijeron, no sé, Vicente López, no, La Matanza pusieron. Mirá, no hay nada raro”, respondió Grabois.

En este sentido, el referente del MTE sostuvo que “el lugar estaba totalmente abandonado, sucio, etcétera”, por lo que había “que limpiarlo y ponerlo a punto” mientras avanzaba el proyecto de ley para entregar ese terreno en concesión.

Fue entonces que Cristina Pérez sostuvo que, en realidad, “lo que queda claro es que reparten tierras con afinidad política, como pasa con los mapuches”, tras lo cual el dirigente la acusó de ser “una sinvergüenza”.

“¡Usted es una xenófoba, es una racista y es una clasista! ¡Lo que usted está diciendo, la verdad, es de una maldad impresionante! ¡Que tierras que están vacías, que no se las van a regalar ni se las van a vender, que se las van a dejar en uso para que hagan un proyecto agroecológico a gente que necesita laburar la tierra! La verdad es que es una sinvergüenzada”, contestó.

El violento cruce surgió por la discusión sobre los terrenos en los que se encuentran los militantes vinculados a Grabois

Ante esta agresión, Cristina Pérez le recriminó a Grabois que “utiliza ofensas para defender causas que van al margen de la Constitución Nacional” y le recordó el conflicto en el que también se vio involucrado en el 2020, cuando personas vinculadas a su organización ocuparon un campo de la familia del ex ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere.

“Usted es una mala persona, es una basura y es la clara representación de los problemas que tenemos en este país. Gente que quieren todos para ustedes. Ustedes tienen todos para ustedes, no quieren nada para los demás. No quieren que los humildes tengan nada y, francamente, señora Pérez, usted es una basura de persona y me llena de orgullo que gente como usted, gente como Macri, gente como Bullrich y gente como Larreta, me persigan, me difamen, digan que llevo gente de La Matanza. Es una caricia a mi alma que la gente más horrorosa de este país, lo fascistas de este país, los xenófobos de este país, como usted, que no quieren nada para los demás”, contestó, ya visiblemente molesto.

La respuesta de Cristina Pérez

Tras el fuerte cruce con Grabois, la periodista habló con Infobae y contó sus sensaciones. “Nunca me tocó hacer una entrevistas con tanta violencia. No tengo problema en polemizar y cruzarme con el protagonista de la nota. Pero nunca había recibido tantos insultos. Conté unos 10 en muy poco tiempo”, aseguró la conductora del noticiero de Telefé.

En otro momento del contacto, la periodista aseguró “seguir en shock” por la andanada de agravios que recibió por parte del dirigente. En ese sentido, sostuvo que el punto de conflicto fue por la cesión de terrenos a la organización social que lidera, los cuales se encuentran en Mar del Plata.

“El que descalifica se está describiendo. Me sorprendió que Grabois apelara a tantos insultos. Si tenía razón era mejor argumentar, que agraviar a quien le preguntaba”, explicó.

Por último, Pérez sostuvo: “Cuando la gente está bajo presión, se muestra tal cual es. Y Grabois demostró ser un hombre violento. Si tenía razón, no tenía por qué insultarme”.