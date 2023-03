Diputados a favor de solicitar pistolas Taser para la capacitación de la Policía de Salta

Durante la sesión de la Cámara de Diputados de Salta aprobó el Proyecto de Declaración presentado por el legislador Omar Exeni que buscaba que se gestione ante el Ministerio de Seguridad de Nación el envió de una partida de pistolas taser para la capacitación de las fuerzas de seguridad locales.

"Buscamos que la compra de pistolas taser que hizo el gobierno nacional, nos puedan donar no importa la cantidad para comenzar con la capacitación a la policía. La idea es que puedan ser usadas y nos puedan defender. Las pistolas tienen una cámara para que cuando se dispara el policía pueda ir a justificar el disparo al ministerio de seguridad", sostuvo el autor del proyecto.

En el mismo sentido destacó la diputada Sofía Sierra que, "me puse en contacto con la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich quien llevó adelante el protocolo para la utilización de las pistolas taser. En América Latina, en Colombia, Brasil y México ya se utilizan".

"Cuando se hizo la compra de las pistolas taser hubo un cambio de gobierno y la nueva ministra derogó su uso justificando que eran elementos de tortura que vulneraban los derechos constitucionales. Se apeló esto y entre los argumentos estaba que no explican porque las armas taser serían más peligrosas que las armas de fuego", recordó para luego decir: "Me parece muy buena la capacitación y esta a disposición el protocolo para su uso".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad, Germán Rallé planteó: "Tener a disposición una herramienta tecnológica que sirve para protección de la vida del policía y como herramienta para la prevención del delito. Esto no significa que se van a poner ahora en funcionamiento. Cuando uno habla de las pistolas taser a veces se siente como que uno vulneraria los derechos del otro",

"Lo que pretendemos es tener las taser y capacitar a la gente. Si en algún momento se decide su uso como política de gobierno, se cuenten con los elementos y la capacitación. Si no es una 9mm no tiene otro elemento. No es que si mañana llegan las pistolas, van a salir nuestros policías para electrocutar a media Salta".

La voz en contra llegó por parte de Julieta Perdigón, del bloque Ahora Salta, quien en un discurso que pareciera de campaña política sostuvo: "Son indiscutibles los beneficios que hacen a la seguridad. No podemos olvidar que en nuestra provincia tenemos otras prioridades, una pistola taser cuesta 900 dólares. Hoy las fuerzas no cuentan con cubiertas para los patrulleros. Es un poco ambicioso pensar en que se puedan destinar recursos a esto, pero no es prioridad".

"Prioricemos el uso de los recursos que otorgan los ciudadanos. La situación de los miembros de la fuerza es muy complicada", finalizó.

Tras la abstención de Cartuccia y Segura, el proyecto se aprobó.