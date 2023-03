Cartuccia en contra de las Taser: "La Policía tiene cuestiones más urgentes"

Ayer durante la sesión de la Cámara de Diputados de Salta, se aprobó el proyecto presentado por el legislador Omar Exeni, que busca que se gestione ante el Ministerio de Seguridad de Nación el envió de una partida de pistolas Taser para la capacitación de las fuerzas de seguridad locales.

Al respecto, la diputada Laura Cartuccia, por Radio CNN Salta 94.7 MHz, quien se abstuvo de votar, dijo que el uso de las Taser no es un debate que debamos tener ahora. “Creo que la Policía necesita otras cuestiones más urgentes. Si bien los niveles de inseguridad son grandes en todo el país, Salta no vive una situación como la de Rosario o Buenos Aires"

Recordó que es un proyecto que se había presentado en el año 2021, año en el que votó en contra porque había tenido una serie de reuniones con funcionarios y no estaba muy convencida. Explicó que durante este tiempo habló con la fiscal Verónica Simesen de Bielke, investigó sobre el tema, pero sin embargo sigue manteniendo que es un debate que no debería darse ahora.

“El uso de estas pistolas Taser es un retroceso de los derechos humanos y va en contra del Comité de la Tortura. Su uso se asemeja mucho a una tortura porque causa muchísimo dolor. No es un tema menor que podemos debatir rápidamente”, sostuvo.

“Hubiese sido muy bueno haberlo llamarlo al Ministro de Seguridad, y en ese contexto me parece importante llamar a un debate y convocar a distintas personas del medio, autoridades del ejecutivo y colegiados para que puedan dar su opinión y aconsejarnos”, destacó.

Explicó que el espíritu del proyecto era que, como Buenos Aires compró 100 de estas, llegue una partida a Salta. “Ahora, estamos hablando que sale 900 dólares cada una, hay que tener en cuenta el costo. Estamos en una provincia que, si bien está creciendo económicamente, hay otras prioridades”, apuntó.

Para finalizar, criticó al diputado Omar Exeni, autor del proyecto, y dijo que le parece que esto es un proyecto de presentación de campaña, pero eso no significa que todo vale. "Estar en campaña no significa que todo vale y no se le puede crear expectativa o temor a la gente con un proyecto porque uno está en campaña. Tenemos que ser muy cuidadosos porque en el medio de todo esto está el electorado", culminó.