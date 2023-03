Se conoció qué pasó con el ataúd en llamas en el cementerio de Tartagal

Luego que un vecino de la ciudad de Tartagal denunciara que vio arder un ataúd cuando fue de visitar la tumba de un familiar en el cementerio San Antonio de Padua, Luis Pecho, gerente de servicios sociales y cementerios, en Mosconi TV, explicó lo ocurrido.

Según detalló, se tomó la decisión de incinerar el ataúd vacío a raíz de un olor nauseabundo que provenía del mismo, y luego de notificar a la familia. “Se sentía un olor distinto, un mal olor, y bueno, revisamos, buscamos de dónde provenía eso, y nos dimos con esa situación, entonces notificamos a la familia y repusieron el ataúd”, contó.

“Lo que se quemó fue la madera, del ataúd, eso se quemó, después nada más”

En vista de ello, se optó por prender fuego el ataúd en desuso. “Como estaba vacío, en desuso y usado, nosotros procedimos a quemarlo, no podemos quedarnos con eso, era una cosa que para nosotros no tenía mayor importancia, como no tenemos personal para que haga ese trabajo, lo hizo el doliente”, expresó.

“Si hubiera pasado algo raro, nos enteramos y damos parte a la policía”

Por último, denunció que son víctimas de un continuo vandalismo. “Todas las semanas nos roban, hasta los mismos empleados son agredidos por esa clase de gente”, concluyó.