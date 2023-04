Madile: "No hay mejor campaña que la de mostrar nuestro actual trabajo"

En el último programa del exitoso ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, tuvimos la oportunidad de recibir al actual Presidente del Concejo Deliberante y candidato a renovar su banca en las próximas elecciones, Darío Madile.

Para iniciar el encuentro, el legislador habló desde su rol de funcionario: “La campaña va a ser muy cortita. En el caso nuestro, a diferencias de otros que no son funcionarios o no tienen una función determinada, tenemos que mixturarlo con nuestra función legislativa que desde nuestro punto de vista y, en lo personal, creo que es totalmente importante seguir sosteniendo esa actividad. Como vengo diciendo, creo que no va a haber mejor campaña de presentación que la de mostrar nuestro actual trabajo”, aseguró.

Seguidamente, Madile fue consultado por la decisión de acompañar al candidato a Intendente Emiliano Durand, a diferencia de las elecciones pasadas en las que venía de acompañar a la actual jefa capitalina Bettina Romero: “Vengo de acompañar en la última elección a la intendenta con una ilusión y con unas ganas de poder armar un proyecto en común que, lamentablemente, no lo he podido realizar en estos tres años. Es por eso que tomé la determinación, habiendo hablado primero con el candidato Emiliano Durand y entendiendo un proyecto de ciudad totalmente distinto, de acompañarlo en este caso para poder implementar y planificar no sólo los próximos 4 años, sino los próximos 8 años teniendo una visión de Ciudad a largo plazo"

Asimismo, aprovechó la oportunidad para profundizar: “No soy nadie para juzgar ni cuestionar la gestión de la Intendenta, yo creo que para eso está la gente y lo va a demostrar en las urnas o no. En cuanto al juzgamiento de su gestión, lo que sí tengo que reconocer, es que la construcción entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo nunca pudo ser la óptima. Es un estilo distinto al que ella tiene de conducir, poniendo intermediarios. En otras gestiones, esto no lo veíamos. Así que, en base a eso, es uno de los motivos por el cual tomo la decisión de acompañar a Emiliano Durand”, explicó Madile convencido.

El entrevistado también dejó en claro quiénes pertenecen al mismo frente: “Para explicar un poquito, por el frente Vamos Salta van cuatro candidatos a diputados: Mónica Juárez, el doctor Esteban, Carlos Morello y la diputada por el PRS, Natalia Aguiar. Dentro de esos candidatos a diputados se desprenden seis listas de concejales. En el caso mío, yo voy con Mónica Juárez por el Frente Salteño. El doctor Esteban va con Ernesto Alvarado y José García. En el caso de Carlos Morello, va con Guillermo Kripper y Malvina Gareca. Y por los renovadores va Eduardo Isasmendi. Así está compuesto el frente Vamos Salta”.

Promediando el encuentro, el legislador se mostró respaldado por su trayectoria: “Van a haber muchas caras, estamos hablando de aproximadamente 33 candidatos a concejales para ocupar 21 bancas. Entonces, en la pantalla obviamente que van a haber muchas caras. Creo que esta campaña va a ser muy corta, estamos hablando de un mes, un mes y días, que quedan aproximadamente para las elecciones y la mejor campaña va a ser lo que uno viene haciendo, la trayectoria y que la gente conozca lo que venimos haciendo y qué es lo que nos proponemos hacer, esa va a ser la mejor campaña”, redundó Madile.

Hacia el final de la entrevista, fue consultado sobre el Debate Obligatorio de los candidatos a Intendente recientemente aprobado por el Concejo, a lo que el legislador expresó: “Primero estamos esperando que lo promulgue el Ejecutivo Municipal. Nosotros sacamos esta ordenanza el miércoles de la semana pasada, donde proponemos esto: un debate obligatorio para los candidatos a Intendentes, con el objetivo de que después, una vez que funcione, lo podamos llevar a los concejales, a diputados, para que sea obligatorio. Creo que es importante que la gente conozca las propuestas, conozca qué modelo de ciudad queremos. Estamos a la espera de la promulgación por parte del Ejecutivo, que tiene que reglamentarlo para poder ejecutarse”, explicó el funcionario.

Por último, le preguntamos por el proyecto para que el estacionamiento medido sea fraccionado: “Todavía está en trabajo de comisión, no hay nada resuelto. La idea es poder trabajar una comisión de tránsito, una comisión de legislación, que es la que le da el formato al proyecto y también la idea es hacer partícipe a los actores para poder conocer. Siempre digo lo mismo, de nada sirve armar una ordenanza detrás de un escritorio sin involucrar no sólo a los que va a tener al alcance la ordenanza sino también a los que participan en forma activa. En este momento estamos en ese tratamiento, seguramente una vez que salga y que pueda ser llevada al cuerpo para su aprobación o no lo estaremos comentando”, finalizó.