Wayar y equipo tienen su foto: “Aquí está el triunfo del pueblo”

Durante el fin de semana, candidatos y dirigentes de toda la provincia del Frente “Entre Todos” se reunieron para mostrar su apoyo a la fórmula Walter Wayar gobernador - Iván Mizzau vicegobernador.

Además de avanzar en una agenda en común de trabajo en vistas a los comicios de mayo, el actual senador por Cachi dio un contundente discurso frente a quienes lo acompañarán en distintos departamentos y municipios de Salta.

En ese sentido, Walter Wayar contextualizó el marco de las elecciones y dejó en claro que “estamos en un país en donde la indigencia y la pobreza parecieran no tener límites. Nuestra provincia es una región estructuralmente pobre, pero con tremenda riqueza no puede salir adelante porque no tuvo buenos gobiernos en gran parte de la historia salteña".

Así mismo dejó un mensaje a la militancia y a los candidatos del interior sobre las principales medidas que tomará en su gobernación. “Vamos a ponerles límites a aquellos que lo único que hacen es jugar en la patria financiera, sacando sus riquezas a los paraísos fiscales. Vamos a gobernar para todos, entre todos y con todos, pero sabiendo dar a cada uno su lugar", enfatizó Wayar.

"Les vamos a poner un Estado presente que va a dar salud, educación, trabajo genuino"

Del mismo modo señaló que “a esos poderosos insensibles al dolor de la gente, les vamos a poner un Estado presente que va a dar salud, educación, trabajo genuino y que llevará toda la infraestructura necesaria a cada rincón de la Provincia”

Por último, instó a tener confianza en la gente, y pidió que caminen casa por casa, paraje por paraje. "No les tengan miedo a los que dicen que ya ganaron la batalla, porque no son batalladores verdaderos. Son sólo personas funcionales y sumisas a los poderes económicos", dijo Wayar y finalizó expresando "ustedes son los verdaderos guerreros y guerreras, aquí está el triunfo del pueblo, porque esta es la fórmula del pueblo".