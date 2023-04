Marcelo Corazza tras ser liberado en la causa por corrupción de menores: “Soy inocente”

El ganador de Gran Hermano 2001, Marcelo Corazza, fue liberado este lunes luego de que el juez de instrucción Javier Sánchez Sarmiento lo procesara por el delito de corrupción de menores en concurso de ideal con exhibiciones obscenas a una víctima de trece años de edad. Sin embargo, según la misma decisión, el productor de Telefe recibió la falta de mérito para procesar a o sobreseer en la acusación que apunta a su rol en la banda, que tiene otros tres detenidos.

Minutos después de haber quedado en libertad, Corazza llegó a la casa donde había sido detenido hace dos semanas. Sin detenerse, repitió: “Soy inocente. No puedo hablar más por ahora”. Ante la insistencia de los cronistas que lo esperaban en la puerta, remarcó: “No sé qué voy a hacer ahora... no le deseo a nadie lo que me pasó a mi”.

El productor también fue embargado en dos millones de pesos según la misma resolución y seguirá siendo investigado en el marco del expediente. El resto de los acusados son Francisco Angelotti, quien se cree que es el líder de la banda, Andrés Charpenet y Raúl Ignacio Mermet. Todos ellos fueron procesados por abuso sexual y explotación infantil y, a diferencia de Corazza, seguirán detenidos.

En el 2001, Corazza se convirtió en el ganador de la primera edición de Gran Hermano en Argentina, luego de haber sido elegido por el voto popular. Tras su consagración, empezó a trabajar detrás de cámara y formó parte de distintos ciclos del canal, como El Primero de Nosotros, Bartender, Quién es La Máscara y Pequeñas Victorias 2, entre otros. Actualmente, trabajaba en el departamento de locación de Telefe y se encargaba de coordinar la producción en El Debate de Gran Hermano. También se desempeñaba como productor de piso en el estudio.