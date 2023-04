Habló ‘Chicho’ Mazzone: “Los vecinos saben la persona que soy, ellos definen”

De las sorpresas que están aconteciendo en el marco de la contienda electoral provincial, en las últimas horas fue noticia el rechazo por jueces del Tribunal electoral a la impugnación a la candidatura a intendente de El Bordo a Juan Rosario Mazzone, públicamente conocido como “Chicho”, por lo cual podrá ser postulante para disputar la conducción del municipio.

Al respecto de esta noticia InformateSalta mantuvo una comunicación con ‘Chicho’ quien señaló que confiaba tener el visto bueno para su candidatura, señalando que vuelve al ruedo para cumplir con necesidades pendientes de los vecinos, esperando el acompañamiento de la gente pero con la tranquilidad que no requiere de un cargo público para su subsistencia.

"La verdad nunca estuve inhabilitado para ser candidato, me postulé para intendente y estoy habilitado, ahora quien debe definir es el votante”, declaró primeramente Mazzone a nuestro medio sumando que “tengo número de lista, estamos en democracia y tengo la posibilidad de presentarme”.

Consultado sobre qué lo lleva a competir por el cargo del que fue destituido tras ser condenado en 2017 por corrupción de menores, dijo que vuelve al ruedo “porque me quedaron cosas pendientes para mi pueblo, no tengo necesidad de un cargo público para sobrevivir, me quedó pendiente una obra importante que es la cloaca, las calles están saturadas, hay casas con 3 pozos ciegos”, enfatizó su preocupación.

“Estoy confiado en Dios, en la Virgen y en todos los santos”

Cuando se le preguntó si consideraba que lo ocurrido en 2017 iba a ser un condicional en la campaña electoral, Mazzone no lo puso sobre la mesa. “De acá para atrás no opino de nada, de ningún intendente, de lo que pasó o de lo que no pasó; yo tengo la mente puesta de aquí hacia adelante, si llego a ser intendente voy a luchar y pelear exclusivamente para comenzar las cloacas”, reiteró su ambición.

Por último ‘Chicho’ anticipó su mensaje para la gente de El Bordo, de donde dijo lo conocen todos: “Saben la persona que soy, si me apoyan con su voto, me voy a dedicar a trabajar para el bienestar del pueblo, si no me votan sigo con mi trabajo de productor agricultor”, concluyó su conversación con InformateSalta.

¿Qué dice la Justicia?

Este medio también conoció la resolución completa por la cual se indicó que Mazzone sí puede ser candidato , puesto que ya cumplió la condena y no puede ser alcanzado por la ley. "De los informes requeridos al Tribunal de Impugnación y al Tribunal de Juicio se desprende que Juan Rosario Mazzone efectivamente, cuenta con un antecedente condenatorio (JUI 120807/15), no obstante lo cual, la fecha de la sentencia (17/02/2017) y aún su ratificación por el tribunal revisor (16/09/2019), impiden la aplicación de la Ley 8275, encontrándose cumplido el plazo de condena", se indicó.

Asimismo se agregó que "las consideraciones efectuadas respecto de la calidad ética o moral de una persona no pueden ser evaluadas por este Tribunal para impedir su postulación, en el sentido de que no es posible crear requisitos o impedimentos para el ejercicio de los derechos políticos que la ley no prevé ni la Constitución autoriza".