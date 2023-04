Puesteros del Parque San Martín enojados: "Primero esta la necesidad de la gente"

Luego de muchas idas y vueltas, finalmente se está acabando el tiempo en el que los puesteros del Parque San Martín pueden estar en el lugar. Lo que sucede ahora es que empezó a sonar la posibilidad de que sean trasladados recién después de las elecciones del próximo 14 de mayo.

Carlos Godoy, referente de los trabajadores del lugar, en diálogo con InformateSalta, habló sobre el tema y dijo que ellos no saben nada concreto todavía.

“El 18 de abril tenemos una audiencia con la jueza y es todo lo que sabemos. De ahí si la Municipalidad nos quiere trasladar, deberá pedirlo ahí delante de la jueza”, expresó.

Expresó su malestar y que aduce que la Municipalidad de Salta tendría que haber hecho una reunión antes de 18 de abril, pero nunca los han llamado ni a ellos ni a los abogados. “Está bien, están en campaña, pero primero esta la necesidad de la gente que tiene que trabajar”, manifestó con enojo.

“Si quieren pasar el traslado para después de las elecciones, deberán decir delante de la jueza el por qué. Quieren también pasar la audiencia del 18 de abril”, aseguró Godoy.

El representante de los puesteros, sostuvo que su nombre tiene 4 contratos para el mismo año, “pero eso no es problema mío, ellos hicieron el censo y relevaron 5 veces y ¿cómo no pueden saber de quién es cada puesto?”, cuestionó.

“Nosotros no somos políticos, no estamos en campaña. Hace un año que estamos en lo mismo y no adelantamos nada. Con los funcionarios en vez de hablar sobre el futuro, hablamos del pasado”, finalizó.