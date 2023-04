Dalai Lama: "Los niños no tienen la madurez para identificar y los ponemos en riesgo”

Tras la viralización de un video en dónde se ve que el Dalai Lama besa a un niño en la boca y le pida que le chupe la lengua causando indignación y repudio, obligando al líder tibetano a pedir disculpas, InformateSalta dialogó con Carina Iradi, Secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, para conocer más respecto a estas conductas y cómo actuar en consecuencia.

Si bien Iradi aclaró que desconoce la relación del niño con Dalai Lama y sacando las cuestiones culturales, destacó que hay conductas que para nosotros están sexualizadas que en otros lados no; sin embargo "si yo veo una imagen de un adulto besando a un niño en la boca, en una posición de dominación también. De lo que significa la persona del adulto con relación al niño y la falta de concebirlo como sujeto de derecho. También este predominio nos pasa en los abusos sexuales, digo, esto es el ABC del abuso sexual, en donde se aprovecha la posición dominante del adulto para generar algún tipo de connotación sexual. La idealización que tienen a veces estos niños y niñas respecto del adulto, posiciona a los adultos en un escalón más arriba que, si tenemos mentes mal sanas, generan estos abusos sexuales".

En este sentido explicó lo que podría implicar para el menor la situación que vivió, "la realidad es que cualquier situación de abuso sexual es un disparador de muchas situaciones. Depende de los niveles de escala. Yo no voy a hacer una referencia expresa solamente a un beso, para empezar el shock en el cual se encuentre, cómo conciben ellos el beso, no lo sé. Ahora, con relación a un niño, sin lugar a dudas, va a tener una afectación emocional inmediata. El no saber qué es lo que pasó, qué es lo que hizo, por qué fue objeto de un beso, cuando saben que los besos no son para los niños, porque todos los niños saben que los besos en la boca no corresponde".

Y es que el beso en la boca, "es una conducta sexualizada". Ahora ¿Qué sucede si los padres han normalizado la situación de besar a sus hijos en la boca?, "tiene que ver con esta cuestión de no entender que los chicos no son objetos, sino que son sujetos de derechos. Si los queremos proteger, si los queremos cuidar, nosotros sabemos que el beso tiene una connotación sexual, o por lo menos sexualizada".

"Los niños no tienen la madurez suficiente primero para identificar y después los ponemos en riesgo. Porque nosotros decimos, bueno, yo lo amo tanto, pero tanto a mi hija, a mi hija, que nos vamos a dar un beso en la boca, bueno, porque soy la mamá y le doy un beso en la boca. Pero lo estamos poniendo en una situación normal, algo que no es, y después viene un tercero cualquiera y hace exactamente lo mismo, y estamos haciendo que las alertas no estén funcionando, porque el primero que nos alerta en una situación de abuso son nuestros niños".

"Los adultos tenemos que ser conscientes de los actos que nosotros desplegamos para con nuestros niños, para con nuestras niñas. Porque hay muchas formas de demostrar amor. Un abrazo es una buena demostración de amor, es saludable, es contención. Ahora, una conducta que nosotros concebimos y que lo sabemos como sexualizada, un acto sexualizado como es un beso en la boca, y no es una saludable demostración de amor para un niño o una niña", finalizó.