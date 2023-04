Economista advirtió el riesgo de hiperinflación y qué hace falta para salir de la crisis

Luego de conocerse las advertencias por parte de diferentes expertos que señalan que Argentina podría entrar en un proceso de estanflación, InformateSalta dialogó con el economista salteño Julio Moreno quien explicó que esto significa que la inflación va a seguir a la par que la economía va a caer.

"Va a seguir la inflación y que en vez de crecer va a haber recesión, incluso el último informe del Banco Mundial y el FMI alertan que puede haber crecimiento negativo . Esta recesión no es solamente en Argentina, obvio aquí se potencia todo", dijo el especialista.

Consultado sobre alternativas para evitar la situación o reducir su impacto, Moreno sostuvo: "La receta es darle valor agregado a la producción, incentivar la creación de empresas con leyes laborales amigables, no tantas presiones fiscales. El diagnóstico de Argentina no es de los mejores y se agrava por el diagnóstico del mundo".

Por ahora, debemos "esperar un poco para ver lo que pasa, si no se escapa mucho la tortuga antes de las PASO. Ahí vamos a ver que proyectos tienen, estamos en una incertidumbre total porque pensamos en el quién y no en el cómo", mientras tanto hay que saber que "el panorama no es de los mejores pero no son buenos los aires que están soplando para la economía".

En este marco, organismos oficiales ya pronostican un 110% de inflación anual aunque "originalmente el gobierno habló de un 60% pero ya estamos en tres cifras cómodos y no va a parar hasta que frenemos la emisión".

Debemos pensar en "¿qué va a pasar con los 12 billones de pesos en títulos públicos?, yo pienso dos posibilidades, un Plan Bonex que es una transferencia obligatoria de papeles que se van a vencer en los próximos 10 años o eventualmente una hiperinflación que licue toda esa cantidad de dinero".

"Estamos al borde de un proceso hiperinflacionario y una crisis, no es inminente pero puede llegar a pasar algo que ya vivimos en el 89 y en el 2001. Las cifras del 89 y el 2001 son superiores a las que tenemos pero cuando hay una devaluación aumenta la pobreza".

Por último se debe saber que "cada punto de inflación son muchísimos argentinos que entran en la línea de la pobreza" por lo que se debe estar "expectantes con que no se les escape la tortuga".