Emiliano Durand: "Lo prioritario es el problema que tiene la gente, me enfoco en eso"

A pocos días del inicio de la campaña electoral, el senador provincial y candidato a Intendente de la Ciudad de Salta, Emiliano Durand, habló sobre la actualidad de la capital salteña. “Hay una agenda en la gestión actual que no es la que la gente necesita, hay que empezar a cambiar eso”, dijo al iniciar.

Sostuvo aquí que la Municipalidad tiene que acompañar las necesidades de la gente. "Hace 6 años que trabajamos todos los días compartiendo herramientas para salir adelante, en todos los barrios. Esto, más la posibilidad de competir que me dio el gobernador Gustavo Sáenz de competir, junto a mi equipo nos trajo hasta aquí", añadió.

En Agenda Abierta, programa emitido por Somos Salta Jujuy, sostuvo que su postulación no es una confrontación con Bettina Romero, sino que son urgencias y miradas distintas. “La ciudad necesita obras con sentido común”, acotó.

“A mi no me regalaron nada, lo consigo todo con trabajo y dedicación, por eso para esta etapa, además de hablar con la gente, nos preparamos”



Al ser consultado sobre por qué no esperó 4 años más para postularse, reflexionó: “¿Por qué en esta elección? Es ahora. En 4 años más vamos a seguir sintiendo este deterioro. No se trata de especular. Hay que buscar más soluciones y menos carteles".

"Hay que invertir dónde vive la gente, donde la clase media pasa sus días. Eso no está. En Salta no hay onda verde para transitar, es un caos. La Alvarado es angosta, hay un estudio que se soslayó. En horas pico pasan 2.000 autos por hora", agregó.

En la oportunidad habló también sobre la actual intendenta y dijo que le sorprende que Bettina dice hacer cosas distintas cuando la familia Romero viene gobernando hace tiempo. “Ningún candidato quiere una ciudad atada. Para mí la prioridad es el cuidado de las calles. Si alguien toma una deuda que sea para algo importante", esbozó.

Obras útiles



Al respeto del tema de la deuda municipal, dijo que “hay deudas que son útiles y otras no, tiene que ver con el sentido común. Yo camino, laburo, la recorro, la manejo a la ciudad. Te das cuenta que hay cosas prioritarias como el trabajo. Hicieron una APP para presentar cosas digitales y después te piden el papel".

"Estuve 5 meses como jefe de gabinete y me sirvió como experiencia. 10 años laburé como abogado, me capacité y litigué. Hice mi emprendimiento privado y creció porque sé trabajar en equipo. En la Municipalidad tuve la visión de lo que quiero hacer y no", añadió. "Cuando me di cuenta que había objetivos que no coincidían no me aferré a un cargo. Yo concretos proyectos".









"Creo en colaborar, jamás se me ocurriría cortar toda la calle. Hay que tener sentido común. No se trata de hacer "Emilianismo". Siento en la calle que nos van a acompañar el 14 de mayo, mi aspiración es que en 4 años me digan que tremendo laburo que hicieron", dijo.

Aseguró que él dice lo que ve: “Yo no soy impostado, no vengo ensayado. Me decían que era difícil ponerse de acuerdo y sacar leyes en el Senado, pero hicimos un montón”.

Para finalizar, sostuvo que la campaña sucia no le suma nada. “Hoy estuve en Ceferino, sigo recorriendo la ciudad. Lo prioritario es el problema que tiene la gente. Me enfoco en eso", concluyó.