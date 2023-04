El dengue también perjudica al comercio en Orán, hay gran ausentismo de empleados

Una situación que viene preocupando durante las últimas semanas es la del dengue, con la cantidad de salteños afectados por la enfermedad transmitida por el mosquito vector, las tareas para mitigar la propagación del insecto como de los síntomas, al igual que las acciones de combate y prevención.

Pero donde el dengue también está golpeando es en la actividad económica, ya vapuleada por la crisis económica y la inflación, ahora con la cantidad de personas contagiadas que conlleva a un importante ausentismo de empleados en los comercios de Orán.

Así lo indica el diario El Tribuno, el cual dialogó con el secretario general del Sindicato de los Empleados y Obreros de Comercio oranense, Estanislao Ledesma, quien enfatizó que los policonsultorios del sindicato están repletos de personas solicitando atención médica: "Se está trabajando desde las 7 de la mañana y en horario corrido para poder atenderlos”, indicó.

Si bien no pudo enumera el porcentaje de empleados que se ven afectados por la enfermedad que transmite el mosquito vector, sí acotó que en los comercios "las empresas que tienen alrededor de 40 trabajadores, 10 o 12 no están cumpliendo con sus labores por causa del brote", algo que no recuerda que hubiera ocurrido en una anterior temporada estival con otros brotes.

En tanto, en el Laboratorio de Enfermedades Tropicales en el hospital San Vicente de Paúl, la doctora Manuela Bono detalló a medios locales que analizan de a 100 muestras para dengue, correspondientes a toda el área operativo, con un 90% de positividad en los resultados.

Las pruebas llegan de Aguas Blancas, Los Toldos, Colonia Santa Rosa, entre otros.