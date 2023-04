Con leyes de fomento económico, Alba Quintar quiere renovar el aire en Diputados

Escuchando las voces que serán protagonistas en este mes de campaña electoral, rumbo a los comicios del 14 de mayo, en Sin Vueltas de InformateSalta la candidata a diputada provincial por Salta Avanza con Vos, Alba Quintar, comentó sus ganas de darle un aire nuevo a la Cámara Baja de la Legislatura, enfatizando en la necesidad de abordar una agenda acorde a las necesidades y prioridades de la gente.

En la entrevista que brindó, Quintar comentó primeramente sobre su llegada a la contienda, siendo esta su primera experiencia electoral, motivándola “la responsabilidad social, me gustó la idea de formar parte de un equipo sólido, que piensa para el mismo lado, a pesar de las diferentes ideologías compartimos valores”, indicó.

Es aquí cuando enfatizó que “hace falta una nueva visión, gente con ganas de trabajar y que no esté contaminada con las viejas mañas de la política”, comentando que su aspiración de llegar a la Legislatura también comparte una preocupación pues “hace 4 años que se sancionan pocas leyes y que no son prioridad, no se están regulando, quedan como cuestiones de deseos”.

Es aquí cuando dijo que “me gustaría darle prioridad e intentar pechar las leyes que son importantes, quiero trabajar para ocuparnos de lo importante, ejercer el control desde la Legislatura” para que las normas se apliquen realmente. También que piensa aplicar su experiencia con la que llega desde el sector privado, teniendo entre otras propuestas “el banco de préstamos y acción social, bajar la alícuota de la actividad económica, la productiva, el fomento a la producción y el libre mercado”.

Por último y sobre los candidatos que la acompañan en el espacio, resaltó la figura de Pino Paz Posse quien pelea por la gobernación, definiéndolo como "una persona coherente, muy buen ser humano, confío en él y sus capacidades”; en cuanto a Marcos Urtubey, que va por la intendencia, lo calificó como “un gran liberal y un político con muchas ideas nuevas, contagia energía con sus propuestas nuevas”.

“No quiero que la gente se quede con una imagen, con un color de pelo o tatuajes, lo que importa es lo que pueda aportar”