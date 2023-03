Debate: Marcos Urtubey y Luciano Salim proponen un nuevo modelo para la ciudad

Durante el programa InformateenlaNoche los periodistas José Zambrano y Rebeca Aldunate entrevistaron a los candidatos a intendente de la Ciudad de Salta, Marcos Urtubey y Luciano Acedo Salim quienes ofrecieron sus puntos de vista sobre distintos temas.

El primero en tomar la palabra fue Marcos Urtubey, hijo del ex gobernador, quien sostuvo: "Quiero cambiar por completo la escala de prioridades de la Ciudad de Salta, soy de la firme idea de que el intendente se tiene que encargar de educación, de salud, de seguridad. No puede desentenderse de los problemas cotidianos que tienen los ciudadanos. Quiero erradicar por completo el Vertedero San Javier, lo quiero cambiar completamente, hay que construir una planta de separación y reciclaje de verdad. Tenemos que trabajar sobre la desburocratización del estado y la transparencia".

Por su parte, el representante del Frente Entre Todos, Luciano Salim fue directo al punto: "Nos merecemos una ciudad moderna, inclusiva, participativa y sustentable", esto lo lograría con proyectos, innovación, "negociando con el gobierno de la Provincia una coparticipación acorde a la cantidad de habitantes de la Ciudad, el sexto conglomerado más grande del país, después pidiendo apoyo al gobierno nacional y sobre todo financiamiento internacional".

En este sentido, Urtubey declaró: "En el presupuesto presentado por el Gobierno Municipal vos tenés 40% ingresos municipales 40% nacionales, 16% provinciales y 4% financiamiento privado e internacional. La municipalidad tiene los recursos solo hay que administrarlo mejor".

"Veo que el sistema político está totalmente corrompido, me han preguntado porque arrancar con 28 años con la intendencia y no ser concejal o diputado que me lo han ofrecido todos los espacios políticos, pero es porque soy un convencido y me encanta que la gente joven se meta en política en cualquier espacio. Esto solamente va a cambiar en la medida en que se meta gente nueva", respondió al ser consultado sobre la razón para ser candidato a intendente.

"Salta Avanza es un movimiento que forme el año pasado y es algo que me enorgullece convertirlo en un frente electoral, en ese sentido somos un espacio con mucho sentido de coherencia en el que sobre todo hay comerciantes, productores".

Por su parte, Salim sostuvo: "Siempre tuve la convicción de poder involucrarme para cambiar la realidad, desde la militancia política, desde la comunicación, desde la docencia, desde el deporte, no vengo de una familia ligada directamente a la política hijo de docentes. De chico siempre gustaron las ciencias sociales. Estuve en el gobierno municipal en el 2014 y 2015 y estuve un tiempo en el último mandato provincial de Urtubey".

"Formo parte del Frente de Todos, con un anclaje al gobierno nacional, con candidatos que no tienen que explicar porque van en el peronismo o cuál es su trayectoria en el espacio. Tenemos coherencia ideológica y la sociedad sabe a quién representamos, en ese aspecto tenemos a la gente que piensa como nosotros", enfatizó.

Por último, Salim comentó que de ser intendente haría énfasis en: "Ciudad resiliente, amigable con el cambio climático. La propuesta 3 30 300, que cada vecino de la Ciudad de salta tenga a menos de 3 metros un árbol, tenga el 30% de su barrio con cobertura arbórea y a menos de tres cuadras una plaza o un lugar de esparcimiento verde".

"Voy a cambiar por completo la escala de prioridad, me voy a encargar de solucionarte los problemas cotidianos que tenés, en cuanto a salud, educación, seguridad y acceso al agua. El intendente no puede desentenderse de los problemas cotidianos", finalizó Urtubey.