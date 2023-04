Embarazada murió en el hospital de Aguaray, le dejaron placenta y pensaban que tenía dengue

Lo que para cualquier familia puede significar alegría y bendiciones como lo es la llegada de un bebé para la familia de Xiomara de 20 años quien a mediados de Abril fue a dar a luz a su segundo hijo en el hospital de Aguray y si bien en el parto todo salió normal, los profesionales no advirtieron que habían dejado restos de placenta en la matriz y esto causó una sepsis general que le costó la vida en pocas días.

Ángela Irene es mamá de Xiomara y busca visibilizar el caso de su hija que hoy dejó dos pequeños hijos. "Mi hija da a luz un bebé el día 6 de Abril en Aguaray a las 4.25 de la madrugada. El bebé esta en perfecto estado y ella empieza a empeorar en el hospital con fiebre y dolor de espalda y la tuvieron en el hospital hasta el día lunes que finalmente la derivan a Tartagal".

Lamentablemente la joven ante su cuadro febril, fue tratada como portadora de dengue mientras crecía la infección en su matriz dañando sus órganos sin que los profesionales del nosocomio de Aguaray lo advirtieran hasta que llegó al nosocomio de Tartagal.

La mujer recuerda que en Tartagal cuando ingresó, lo hizo en un estado crítico. "Acá para los médicos era dengue. Fue traslada a Tartagal, yo llego y ella estaba en ginecología, la asiste la doctora Campos y con una ecografía y laboratorios me dicen que tenía restos adentro de su matriz y ese mismo día le hacen un legrado en el hospital de Tartagal".

Pasado el tiempo supieron que la situación se había agravado y fue un médico el que le informó lo peor, su hija tenía un 1% de probabilidades de superar la infección "Baja la doctora y me dice que mi hija estaba con problemas para respirar, necesitaban una cama en terapia , no había camas en ese momento y no podía estar en sala común".

Finalmente la trasladaron a una cama de terapia intermedia "Esa noche la llevan a terapia intermedia, la última vez que yo vi a mí hija con vida fue cuando la estaban pasando a terapia intermedia, ella solo me dijo "mami" y le corrían las lágrimas".

El martes fue traslada a terapia Intensiva y se encontraba intubada. "Me habla el doctor Vidal y me dice, encontramos el foco. Me dijo que mi hija tenía líquido en al abdomen y que estaba dañando los órganos. Me dicen que la tenían intervenir para sacarle y hacerle un vaciado, tenía una gangrena adentro".

Tras ser intervenida nuevamente en Tartagal, estando en terapia intensiva, no resistió y finalmente falleció el día Jueves 13 de Abril pasada las 0 hora cuando estaba todo listo para que sea traslada en vuelo sanitario a Salta.

"Me entregaron un tupper con muestra de lo que habían sacado del interior de su hija".

La mujer advirtió que en busca de una respuesta de lo que le sucedió a su hija y con la intención de que no suceda más accionará con el Doctor Sergio Heredia a fin de saber que sucedió.

"Me robaron la vida de mi hija, mucha gente se calla. Tenía mucho por vivir, el año pasado terminó la secundaria, tenía mucho por vivir. Le robaron la mamá a dos niños que ahora quedaron sin mamá, necesito una explicación de lo que le pasó a mi hija. Del hospital de Aguaray no se acercó nadie, en Tartagal no tengo quejas, hicieron todo lo posible por salvarle la vida a su hija" concluyó por Activa2.