Madre descubrió al estafador que le vendió entradas truchas para ver la Selección

Se trata de Virginia Bazán quien, luego de que su familia sufriera la estafa por la venta de entradas para ver a la Selección Argentina, descubrió al estafador como también se encontró a otras personas que sufrieron en manos del mismo sujeto.

Todavía queda la alegría del festejo de los dos partidos amistosos que jugo la Selección Argentina para celebrar el título mundial obtenido en Qatar. Pero también queda el sabor amargo y la tristeza de algunos que fueron estafados con entradas truchas y se quedaron afuera de los festejos.

Fue el caso de la familia de Virginia. Ellos vienen en la localidad de Cachi, Lautaro y Virginia tienen dos hijos. El mayor Lisandro, es un apasionado del periodismo deportivo y con solo 12 años, tuvo un programa radial y hace análisis de los equipos. Hincha de Boca desde la cuna y la selección.

La familia compró entradas para ver a la selección argentina en Santiago del Estero y cuando llegaron al estadio no pudieron ingresar porque tenían entradas apócrifas. “Quiero que se conozca la verdad y que Ulises Jerez, pagué lo que hizo. La verdad la plata no nos importa, pero si el momento de estrés y la desilusión de mi hijo. A él le apasiona ese mundo del fútbol y quería ver a la selección, a sus ídolos. No merecíamos vivir esta situación. Nosotros actuamos de buena fe, no queremos que se quede todo ahí”, confirmó.

Virginia, comenzó a investigar al estafador e hizo la denuncia al otro día. “A través de la web pude encontrar al tipo y a la vez descubrí que tiene estafas en Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, ofrece hasta préstamos para jubilados y todo lo hace a través de transferencia”, aseguro.

También pudo contactarse con otra víctima del sujeto. "Una chica que contacté en Jujuy me comentó que hizo la denuncia porque el mismo tipo estafó a varios turistas usando fotos de su alojamiento”, dijo. La denuncia sigue su curso y ahora investiga la fiscalía.