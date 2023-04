Familia torturada por narcos, por un error le quemaron hasta el auto

La organizaciones narcocriminales crecieron significativamente en los últimos años en Salta. Día a día se reportan crímenes mafiosos y numerosos hechos vinculados al narcotráfico y sus derivados, pero lo que hoy vive una familia de B° Los Lapachos es realmente una pesadilla de la que aseguran no tienen noción por qué les sucede.

Luis Chalup, en busca de que estos ataques se detengan, decidió hacer público todo lo que vienen viviendo él y su familia. "Empezó el domingo en la noche, me escribieron al auto y a otro que también estaba acá afuera. Me levanté el lunes para ir laburar y bueno el auto estaba escrito con esa leyenda que decía ¡paga la droga! con un circulo y una X, pensé que era una joda, algún chico, nunca pensé que era algo grave, compré alcohol y borré, no tuve dimensión de lo grave".

Luego de borrar el mensaje cuenta que se dio con la peor noticia. "El lunes a la noche vengo como siempre, queda el auto acá porque el auto de mi hija estaba guardado, tengo para un solo garage y el lunes no pasó nada, me quedé tranquilo, pensé era una joda. El martes dormía tipo de 2 de la mañana me despierto de la nada, no sentí ruido nada, corro la ventana de mi habitación que da a la calle y veo mi auto prendiéndose fuego, salí gritando, intenté apagar con la manguera del jardín, los chicos iban y venían con baldes, jarros, la policía nos trajo matafuegos y bomberos pudo apagar el fuego".

Preocupado, solo busca protección de la policía o de quien corresponda por el momento terrorífico que pasó junto a sus cuatro hijos. "La pasamos muy mal todos, mis hijos lloraban y gritaban, y me decían mirá si vuelven, si nos pasa algo, yo necesito que estén bien. Hice la denuncia y pedí por custodia, yo no sé si vuelven o no. Evidentemente es una confusión, no sé si ya se habrán dado cuenta que no somos nosotros, ante la duda necesito un policía permanente, no que pasen patrullando de vez en cuando".

A la espera de que su denuncia llegue a la Fiscalía que corresponda y que desde ahí se solicite la custodia permanente ante un Juzgado, Luis contó que se turnan con sus hijos para dormir y estar atentos ante un nuevo posible ataque.

"No podemos estar viviendo esto. Sienten un ruido y corren. Están re asustados. No podemos seguir esperando los 7 días que nos dice la policía hasta que el Juzgado y no sé qué , que van a esperar que me quemen la casa, que atenten contra mi familia, necesito seguridad. Soy un tipo laburante, normal y padre de familia" concluyó por Multivisión.