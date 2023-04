Denuncian que golpearon a un testigo clave del crimen del puestero decapitado en Pichanal

En el marco de la investigación por el crimen narco-mafioso del puestero Pablo César Almaraz, quien apareció maniatado y decapitado en Pichanal, un testigo clave, identificado como Iván Zalazar, volvió a sufrir amenazas y golpes "para no declarar".

Según detalló el abogado de dos de los imputados, Jorge Pablo Suárez, en CNN Salta, todo se remonta a los orígenes del proceso, luego que Iván se desdijera de los dichos en los que comprometía a los hermanos Salvatierra y a los hermanos Torres. “Él dijo que mintió porque lo presionaron, lo quisieron secuestrar”, sostuvo.

En vista de ello, se llamó a un careo entre las partes, que finalmente no se realizó, y posterior a ello, Zalazar fue nuevamente amenazado y golpeado. “Entraron a su casa, lo amenazaron, le pegaron a su hermanito, les prendieron fuego a los colchones, y le dejaron un mensaje que no se le ocurra volver a hablar”, aclaró.

“Lo fueron a ver tres veces tres personas distintas, lo fueron a amenazar, a buscarlo y en la policía e dijeron que no hay sistema para recibir las denuncias”

A su vez, señaló que le pidió al fiscal en reiteradas oportunidad protección para el testigo. “Era obvio que a este chico le iba a pasar algo. No tenía protección, no tenía custodia, ahora está con miedo, el chico está con un ataque de pánico, los tienen que internar porque lo agarraron, lo embolsaron de vuelta y dicen que le pegaron tanto que bueno, que quedó absolutamente con miedo, que no quiere declarar más”, expresó.

“Es un chico de muy poco recurso, tenía una casita de cartón, se la quemaron entera, le quemaron el colchón, le golpearon el hermanito”

En ese contexto, el abogado dijo que el único motivo por el que sus defendidos continúan tras las rejas tienen que ver con las primeras declaraciones del testigo. “No hay ningún otro dato que pueda sostener la prisión de estas personas”.

Por último, no descartó que el crimen de Darío Monges esté relacionado. “Yo no tengo la certeza, pero de las pruebas que hay, se puede relacionar tranquilamente con esta causa”, concluyó.