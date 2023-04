Marocco sobre Alberto Fernández: "Demuestra una actitud coherente"

Luego de conocerse que el presidente Alberto Fernández no se presentará a la reelección, algo histórico pero con lo que se especulaba hace algunas semanas, el vicegobernador de la Provincia de Salta, Antonio Marocco, dijo a TeleféSalta que no le sorprendió la decisión y por el contrario le pareció coherente.

De acuerdo al mandatario provincial, la decisión puede deberse a que Fernández debe enfocarse en los diferentes problemas que afronta el país y no estará disponible para la campaña.

"No me sorprende porque demuestra una actitud coherente del presidente de la Nación cuando uno sabe que tiene que poner su esfuerzo en las dificultades que está viviendo y que no va a poder hacer lo que tiene que hacer en una campaña política es una actitud mesurada y coherente".

En este sentido destacó: "La verdad que tengo que señalar que desde el plano de la política es algo que muy pocas veces se ve".