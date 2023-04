Conectividad, Salud y Desarrollo, las claves de la gestión del Gobierno, según Marocco

A poco más de un mes de las elecciones, en las que se elegirá, entre otros cargos, al próximo gobernador de la provincia, Antonio Marocco, vicegobernador de Salta, en CNN Salta, realizó un balance de la gestión y aseguró que “los puntos altos son las mejoras en conectividad, salud y desarrollo”.

En la oportunidad, también destacó la administración de las cuentas, ya que según dijo, se ahorraron aproximadamente casi 100 millones de dólares, con el agregado que no se tomó deuda. “No se ha avanzado en el endeudamiento en la provincia, hemos sabido manejar la situación financiera y económica de la provincia”, explicó.

También se refirió a la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de elegirlo nuevamente como compañero de fórmula. “Tenía la tranquilidad de haber acompañado como debía acompañarse a un gobernador que ha trabajado mucho, que ha gestionado mucho, hemos mejorado mucho en estos tres años y medio”, expresó.

Con respecto al “peronismo”, dijo que es necesario reconciliarlo con la gente. “Se hicieron muy mal las cosas, yo me fui de ahí porque en el año 2001 estaban cercenadas todas las posibilidades de que el peronismo tenga una expresión”, manifestó.

Para finalizar, se refirió a la participación de candidatos, que consideró baja, y criticó la elección “a dedo” de los representantes. “Esto se produjo cuando se cerraron los partidos, cuando no se discute política, cuando no se discute ni idea, cuando no hay formación”, concluyó.