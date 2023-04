Salta se posiciona como referente en el Turismo de Bodas

La industria nacional del turismo de reuniones se congregó en Buenos Aires en “Meet Up Argentina 2023”, uno de los eventos más relevantes del sector en el país y la región, que en esta tercera edición buscó ser el puntapié de la reconversión de la actividad, en continuidad con una tendencia que se viene marcando en todo el mundo bajo nuevos modelos de negocios.

Una vez más Salta tuvo presencia activa en este encuentro representada por el ministro de Turismo y Deportes de Salta, la secretaria de Turismo, Nadia Loza, la presidente del Centro de Convenciones de Salta, Andrea Pieve, el titular del Salta Conventions & Visitors Bureau, Daniel Astorga y la directora general de Turismo de Reuniones, Gabriela Soldano, quienes participaron en la apertura del evento encabezado por el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens. Además, en el stand de Salta, 13 empresas salteñas generaron lazos comerciales para lograr atraer más eventos y convenciones nacionales e internacionales a nuestra provincia.

Salta sigue ocupando una posición central en materia de turismo de reuniones, trabajando fuertemente junto al sector privado y ampliando la oferta de infraestructura para recibir a turistas de todo el mundo. Esto se vio reflejado en la presentación a cargo de Nadia Loza y Andrea Pieve durante la segunda jornada del evento, donde expusieron la propuesta de "Salta como Destino de Bodas" y los avances de obra del Centro de Convenciones de Cafayate, construido sobre la ruta 40 y con una superficie de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, que se sumará como oferta para organizadores de eventos nacionales e internacionales que aguardan su puesta en marcha para llevar a cabo sus eventos en la Ruta del Vino.

Es importante destacar que el turismo de reuniones brinda un gran aporte a la actividad turística local, permitiendo atenuar los efectos de la estacionalidad al incrementar el turismo en temporadas medias, lo cual repercute en el impacto económico y la generación de empleo. Esto se evidencia en los resultados, ya que el sector “hoteles y restaurantes” continúa liderando el crecimiento de los puestos de trabajo del país en el cuarto trimestre de 2022, con un incremento interanual del 14,9%, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

"Es muy importante participar de este encuentro para afianzar las relaciones con proveedores del sector, nacionales e internacionales, y mostrar todo lo que ofrece Salta como destino de reuniones para que lleven sus eventos. Eso es clave sabiendo que el turismo, y particularmente el turismo de reuniones, generan cada vez más empleo de calidad para los salteños" indicó el ministro de Turismo y Deportes de Salta.

"El Meet Up, es una gran oportunidad para hacer grandes negocios porque participan los más grandes compradores a nivel internacional pero también nos permite visibilizar todo lo que ofrece cada provincia" señaló Patricia Durán, presidente de AOCA, agregando que "Salta en especial es una provincia avanzada, una de las primeras del interior del país en apostar al turismo de reuniones haciendo foco en la sustentabilidad, generando una gran oferta turística y realizando un trabajo público-privado que es ejemplo para todo el país".

Duran, también se refirió a la construcción del Centro de Convenciones de Cafayate destacando que "lo que hizo Salta es una inversión enorme pero con una conciencia muy importante de tener todo el abanico de posibilidades para ofrecer un centro de eventos con profesionales" y agregó "hoy lo que piden los clientes es realizar sus eventos en lugares maravillosos no sólo para disfrutar el paisaje sino también para vivir la experiencia del lugar, con su gastronomía y su gente, y eso es lo que ofrece Salta, un servicio de excelencia y un entorno con grandes atractivos".

Por su parte, la reconocida organizadora de eventos Marcela Ruiz opinó sobre la participación en Meet Up 2023, asegurando que "esta edición fue un gran punto de encuentro para todo el turismo de reuniones, en lo particular para mí fue altamente positiva y me llevo muchas oportunidades de negocios para concretar". También destacó el crecimiento constante de la provincia en el sector mencionando que "Salta es un destino consolidado por su estructura, recurso humano y atractivos turísticos, pero debemos seguir trabajando para afianzar lo conseguido e ir por más desafíos, como ahora que nos estamos sumando como sede para Bodas de Destino y grandes eventos deportivos. Hay una gran sinergia entre el sector público y privado y esto se refleja en el gran equipo de trabajo que formamos" finalizó.

Una actividad que es tendencia y se encuentra en crecimiento dentro del turismo de reuniones son las bodas destino, que se dan cuando la pareja decide celebrar su matrimonio en un lugar diferente al de su residencia habitual, lo que implica un desplazamiento para ellos y sus invitados para vivir una experiencia diferente.

La secretaria de Turismo Nadia Loza señaló que "Salta cuenta con grandes potencialidades para el turismo de bodas, tenemos una oferta cuantitativa y cualitativa muy interesante en las 7 regiones de la Provincia, donde los escenarios naturales tienen un rol protagónico, pero también los servicios in situ. Los novios evalúan muchas alternativas a la hora de elegir un destino, la naturaleza, la cultura y autenticidad, la conectividad aérea, los precios, la gastronomía, las alternativas de lugares de gran impacto visual, los proveedores locales y las actividades que pueden realizarse pre y post boda; y en este sentido Salta tiene todo esto para ofrecer".

La funcionaria presentó en su exposición dos productos novedosos para "Casarse en las Alturas" junto al Teleférico San Bernardo con paquetes de servicios que incluyen traslado en góndolas al mirador del Cerro San Bernardo con una vista panorámica a todo el Valle de Lerma. Por su parte, el Tren a las Nubes propone un servicio de vagón exclusivo para novios e invitados, servicio de desayuno y almuerzo y preparación de la ceremonia en pleno Viaducto La Polvorilla a 4.200 msnm.

En el contexto del Meet Up Argentina 2023 también hubo novedades sobre esta actividad, ya que AOCA, con el apoyo de Inprotur Argentina y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, conformó la primera comisión de bodas destino del país, con el objetivo de posicionar a Argentina como sede, motivando a las principales provincias turísticas a promover y difundir este tipo de eventos, profesionalizando a cada uno de los proveedores en la cadena de valor. En este contexto, se llevó a cabo la primera reunión de esta comisión formada en principio por organizadores de eventos de Salta, Mendoza, Neuquén y Córdoba.

El representante salteño Santiago de los Ríos expresó su satisfacción al respecto indicando "que bodas destino pase a ser un producto reconocido a nivel institucional y gubernamental es muy importante, y es un honor que nos hayan convocado para integrar esta mesa de trabajo. Es un orgullo para mí, pero también para nuestro equipo porque nos ponen en igualdad de condiciones con grandes referentes a nivel nacional, el reconocimiento del trabajo es muy gratificante y es gracias al apoyo que nos dan las instituciones públicas y privadas de nuestra provincia".