Claman justicia por el Dr. Pirona, lo apuñalaron y le prendieron fuego y podrían quedar libre

El 30 de Junio Orán se vistió de luto por la muerte del doctor Carlos Pirona, un hombre muy querido en el Norte provincial donde incluso fue gerente del nosocomio San Vicente de Paul. Pirona había cursado sus estudios en la ciudad de Tucumán y obtuvo su titulo en1987, realizó su residencia en el antes mencionado nosocomio. Además trabajó en el San Antonio de los Cobres, Rivadavia Banda Norte y Sur, sus últimos años había prestado servicio como médico legal de la policía de Salta pero ya se encontraba jubilado.

El día de su deceso la primeras noticias indicaban que había fallecido producto de un incendio en su domicilio, pero con el correr de las horas se pudo conocer que Carlos Pirona había sido asesinado con más de 17 puñaladas y prendido fuego.

Por el hecho se detuvo a tres personas y según se sabe una se encuentra prófuga, pero a 10 meses de la espantosa muerte que tuvo Pirona su hija, Analía, dispuesta a saber la verdad decidió hablar con los medios de comunicación. "Pasó mucho tiempo y no queremos que la investigación siga inactiva, al contrario queremos justicia por mi papá".

Carlos Pirona transitaba sus 65 años al momento de ser asesinado. Hacía diez que se había jubilado luego de ser médico legal de la Policía de Salta durante 30 años. "Una persona que no tenía problemas con nadie, muy querido por muchísima gente en Orán, hasta ahora no entendemos qué pasó, por qué se ensañaron de esa forma y nos preocupa que la investigación aún no arroje resultados conducentes a encontrar la verdad", sostuvo Analía.

Reclamó el hecho de que aún a los detenidos no se le realizaron pericias psicológicas y que no tienen resultados de unos estudios "Hace cuatro meses que estamos esperando resultados de ADN, no se pidieron pericias psicológicas a ninguno de los sospechosos y el tiempo sigue pasando, surgieron rumores de que las personas que están detenidas, son tres y uno prófugo en Buenos Aires, podrían salir en libertad. Una locura. No queremos que la causa se caiga, mi papá no merece un final así, fue buena gente", agregó.

Quemado aún con vida

La autopsia revela que en las primeras 6 puñaladas, de las 17 que recibió, mientras estaba parado, el cuerpo del médico oranense fue quemado. Pirona murió producto de un "shock hipovolémico por lesión con arma blanca en tórax" En este análisis los forenses señalaron que no encontraron ollín en el cadáver del profesional con lo cual su muerte se habría producido previo a ser quemado.

Sin embargo, Analía sostuvo: "Mi papá estuvo 17 segundos vivo mientras se quemaba, sin poder respirar porque murió de un neumotorax. Se dieron cuenta por una concentración de hollín en la sangre, a pesar de que una segunda autopsia decía que no tenía hollín en la garganta, cuando hicieron el análisis de sangre saltó que él estuvo 17 segundos vivos mientras se calcinaba".

Testigo clave y un robo planificado

Un testigo de identidad reservada contó que el despiadado crimen fue planificado, quienes irrumpieron la noche del jueves 30 de junio de 2022 en la vivienda del médico, ubicada en calle Sebastián Cuenca y Alvarado, fueron a robar dinero en efectivo. "Lo insólito es que mi papá no tenía plata en su casa, aún así lo mataron de una manera que llama la atención, con mucha violencia, demasiada maldad". Los tres detenidos y el prófugo son chicos adictos a las sustancias estupefacientes.

Una persona muy querida

Analía recordó a su papá fue una persona muy querida. "Cumplió su sueño de ser médico en la Universidad Nacional de Tucumán, su vocación lo hizo recorrer diferentes localidades de Salta, brindando siempre su buena atención, profesionalismo y sabiduría. Siempre tenía una anécdota o historia para contar o tomarse un café para compartir. Amante de la lectura, su mayor pasatiempo, y de la cocina, con sus innumerables recetas caseras", lo recordó Analía, su hija.

"Si no estaba en el hospital, cocinaba en casa los mejores asados del mundo. Mi casa siempre estuvo con gente, amigos, familia. Él era Feliz invitando a sus seres queridos" concluyó por El Tribuno.